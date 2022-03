“Las mujeres podemos estar en todos los sectores que nos apetezca”, asegura Duvi González, viticultora de O Ribeiro, y que ayer fue una de las varias mujeres emprendedoras en este sector que ofrecieron sus experiencias en el acto que organizó el Concello de Ribadavia como una de las actividades del programa del Día de la Mujer.

Va en su tercera edición y las protagonistas son las mujeres que dedican su vida al mundo del vino. Bajo el título “Elas e os seus. Mulleres adegueiras, colleiteiras e enólogas do Ribeiro”, dieron a conocer su trabajo y dedicación. Dirigidas por la sumiller Mercedes González, participaron Cristalina Álvarez de Bodega Pazo do Mar, Dori Rodríguez de Adegas Celme, Iria Otero de Vinos Con memoria, Maribel Gómez Soriano de Agás no Tempo, y Duvi González de Adega Canción de Elisa.

Noelia Rodríguez, primero como edil y ahora como alcaldesa de Ribadavia, firma que quiere “seguir dándole el lugar que merecen y el reconocimiento a las mujeres del sector vitivinícola de O Ribeiro”, que como muchos otros sectores “solemos asociarlo al terreno de hombres pero la realidad es otra; detrás de cada labor vitivinícola (poda, vendimia, elaboración, ...) hay una mujer desde tiempos inmemoriales”. En el caso de Duvi, ella empezó en este mundo por “seguir la tradición de la gente del Ribeiro, de mi abuela” cuya bodega y vino lleva su nombre. “Siempre se hizo vino, pero algunos años solo se cuidaba la viña, y en 2013 decidimos retomar la elaboración. Fue la primera cosecha de ‘Canción de Elisa, pero “con un enfoque distinto de los Ribeiros de los años 60, 80”, para volver “al vino de gran prestigio, de las épocas medievales, donde las variedades eran lo importante, y no la cantidad”. La historia de Iria, de A Coruña, es distinta, su familia no tiene nada que ver con este mundo del vino, pero “se le tenía mucho respeto”. Empezó como farmacéutica y terminó estudiando enología hace 20 años. Trabajo en bodegas externas y en 2015 se trasladó con su familia a Leiro y abrió una propia, de vinos tradicionales pero con las técnicas actuales, viticultura orgánica, sin químicos. Hace 25.000 botellas y exporta el 70% de la producción a 12 países.