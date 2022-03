Pablo Casado fue líder con el abrazo de todo su PP. Con palmaditas en la espalda de apoyo, apretón de manos y palabras de ilusión. Cuatro años después de ser presidente, se marchó solo del Congreso de los Diputados y se despidió de sus ‘compañeros’ mediante una pantalla. Son los efectos de la política. En Ourense, el mandato cumple dos años y medio y en ese tiempo han abandonado la política activa dos ediles de Democracia Ourensana y uno del PP de Ourense.

Mario González fue el primero después de un año en el gobierno bipartito DO-PP. Jesús Vázquez no pudo más tras una vida ligada a la política, ser cuatro años regidor ourensano y los dos últimos como edil y socio de gobierno de Pérez Jácome, pero sin competencias. El último fue Miguel Caride que dimitió tras dos años de vida política activa y una seria de discrepancias internas con Pérez Jácome, sobre la gestión de los fondos económicos.

La cultura en el atolladero

Mario González ya está jubilado, cualquiera lo diría con la lozanía que desprende. Su paso por la política fue casi anecdótico y siempre alternó las funciones municipales con sus actividades profesionales. Fue y es profesor en el CIFP A Farixa, donde todavía imparte cursos para profesores en nuevas tecnologías. Hecha la vista atrás y dice que “la política me enseñó a conocer como se mueve todo. Lo primero que aprendí, cuando llegué, es que los que están en frente son enemigos, después vi que eran adversarios políticos y finalmente entendí que eran compañeros, que hacían política con su forma de ver la vida. Empecé viendo enemigos en la bancada de al lado y me marché viendo que eran compañeros”.

En la política de trincheras actual, es más fácil sacar esa conclusión desde fuera que desde dentro. Las faltas de respeto ya forman parte de la orden del día de una ciudad acostumbrada a ser noticia. Mario ve a Ourense “con una sensación agridulce, Ourense no necesita esto. Para mí, las instituciones y los ciudadanos están por encima de las personas que ocupan un cargo y están por encima de las opciones políticas. Por eso no quise dañar a la institución y me marché, es lo que pensaba, no quise nunca lastimar a la institución”.

Mario se marchó frustrado, pensó que le dejarían hacer, “trabajar con libertad” como dice que hizo en Auria TV, pero no fue así. Se queda con las espina de implantar un plan estratégico cultural en el que llevaba trabajando tiempo: “Lo queríamos hacer, para que fuera abierta a toda la gente, con un plan de acciones culturales y muchas actuaciones por hacer. Pero cuando te ves en esa situación y te vas, te queda una sensación de vacío y de fracaso. Soy una persona que trabaja en grupo y en eso creo, en el trabajo de grupo, pero quedé frustrado de no poder hacer lo que pensábamos”.

No concibe mociones de ámbito estatal en plenos maratonianos, hubiera trabajado “gratis” como hizo en la pandemia y cree que las mochilas políticas son los límites que impiden llegar a acuerdos en la política local. Para él, es una etapa cerrada y “me marché callando sin dejar ninguna mochila a nadie ni lo diré contra nadie. Me marché porque no había más remedio, pero me marché frustrado”. Tras su salida, publicó “El laberinto del recuerdo”, un libro sobre la Guerra Civil. Ahora, tiene tiempo para escribir y está con un segundo proyecto cultural.

El díscolo “odiado”

Miguel Caride fue la mano derecha de Pérez Jácome durante mucho tiempo, pero ahora, tras casi tres meses fuera de la vida política activa, no echa nada de menos, tiene más tiempo para sus pleitos, sus proyectos musicales y ha vuelto a ejercer la profesión de abogado en la que lleva más de 33 años. “Sin duda que estoy más liberado, vivo más tranquilo, me siento más rejuvenecido, me lo dice la gente es como si me hubiera quitado años de encima, fue una época de muchas presiones”.

Y añade que “no me arrepiento de ese capítulo, evidentemente si supiera como iban a salir las cosas no me hubiera metido, porque incluso aprendí a pasarlo mal de verdad, con haters en las redes. Sufrí ataques que tienen nombres, apellidos y cara, gente que conocía, que de forma hipócrita habla de ti y no sabe lo que pasó. Es un lujo para una persona, conocer la sinceridad de las personas”.

Para gestionar esos momentos se recluyó con su familia, con sus amigos y con sus aficiones. “Te aíslas un poco de esa gente, porque si no acabas mal, la vida son cuatro días”, aclara. Pasó momentos duros tras la crisis interna de DO y estaba “deseando marcharme, porque no aguantaba más”. Confiesa que, en la vida política, “hay un desapego social tremendo. Me he encontrado con mucha gente que está en política por el sueldiño y para eso tienes que colocar un producto atractivo para la gente. Los intereses reales en la gestión de la vida pública se pierden en política, pero desde hace tiempo. La política vive mal momento y como no cambie el concepto seguiremos teniendo problemas”.

Coincide con Mario en ver rivales en los compañeros cuando estás en la palestra política, pero arguye que “cuando estás dentro, ves mucho amigo falso, de esos que por una parte te critican y después, por otra, intentan obtener algo de ti. En una sociedad como la nuestra donde hay problemas de desempleo, hay gente que te viene pidiendo el puestiño o trata de convencer para que hagas algo por él”.

Repreguntado si él ha vivido esa situación o si él ha visto o hecho ese trato de favor explica que “no, nunca lo hice y no es ver trato de favor, es que la gente tiene interiorizado que te conoce, que en un momento dado tienes un puesto y tiene que hacer algo por ti. Le dices que no, que no puedes hacer eso y te critican, se enfadan y te ponen a caldo. Es el esquema mental que hay en alguna gente de Ourense”.

La política activa se acabó para Caride, al menos, eso testifica. Muchas de las obras que se ejecutan ahora vienen de su gestión o de la gestión del anterior alcalde Jesús Vázquez. El ex díscolo de DO no quiere oír hablar de nuevos proyectos políticos y finaliza diciendo que “ahora la política es una imagen, es un titular, decir o lanzar una idea y ya, eso no es política, no me gusta esa política”.

Una persona política

Jesús Vázquez regresó a la Universidad de Vigo, donde dice que es “mi sitio”, impartiendo dos asignaturas: Xestión de empresas y Dirección estratégica internacional. Confiesa que para su regreso necesitó un curso de adaptación y la gente ha sido “muy cariñosa y muy buena, ha sido genial desde el primer momento por parte de todos”.

Ahora, vive “más tranquilo, mucha gente me dice que he rejuvenecido, que me he quitado años de encima. Mi mayor intranquilidad ahora mismo es que las clases le gusten a los alumnos”. Su vida ha estado ligada a la política durante 13 años y defiende que “me ha dejado cosas buenas y cosas malas, pero sin duda, lo que más hecho de menos es a la gente, bueno, a alguna gente”. Defiende que durante sus años de alcalde se pusieron las bases de proyectos que ahora son realidad: el centro de discapacitados, el Archivo, la Biblioteca Nós, la reforma del hospital, la renovación de la Catedral, el Puente Romano..., pero “claro, los proyectos tardan”.

Sobre su etapa como regidor recuerda que “fueron años muy muy duros, donde todo era el no por el no, y si encima no cuentas con una parte de tu partido, pues es más complicado”. Sobre la presión, el estrés o la frustración de aquellos años recuerda que “es muy difícil gestionarlo la verdad, pero por ejemplo en mi caso particular la frustración que sentías cuando no salía algo, la gestionaba con más trabajo, con más horas de entrega. Era una respuesta a eso, más horas de trabajo, no sé si era lo correcto o no, pero era lo que hacía”.

Y sobre la presión dice que “la presión no la puedes obviar, está ahí, igual que la frustración que vivió el Concello durante cuatro años. Lo que pasa que ahora lo sufre quien lo hace durante esos años. A veces es mejor pararse, pero en mi caso todo eso se gestionaba con más trabajo”.

Alega que “se vivieron momentos de intranquilidad, pero no hubo los esperpentos que hay ahora”. Expresa que no le gustaría que Ourense se acostumbrara a ese esperpento y arguye que “el desapego de la política no es de ahora, tampoco de la Pokémon, viene de muy atrás”. Le “duele” ver a Ourense como está y le gustaría verla “mucho mejor”. Declara que es “preocupante” lo que pasa en la ciudad y la provincia y entiende que la sociedad ourensana reivindique una política útil, para las personas, con respeto y con ilusión.

Sobre el próximo candidato del PP a la ciudad tiene favoritos pero elude responder. Sin embargo, se moja diciendo que “Jesús Vázquez sin la política no sería Jesús Vázquez y la política no es un capítulo cerrado para mí, porque hay pasiones, pero ahora mi pasión es mi familia, mi pareja, la docencia y mis amigos”. Tal y como está la ciudad, prefiere que “cualquiera saque una mayoría absoluta. Me gustaría que lo hiciera mi partido (PP), pero creo que para Ourense sería bueno que cualquier partido sacara una mayoría absoluta”. Él, como el resto, recupera actividades que antes no hacía y que el tiempo en política le arrebató. Todos desprenden jovialidad, están más relajados.