Esteban M. M., de 48 años, acusado de tirotear a una familia gitana en la gasolinera de Tamallancos no los citó como publicó este periódico, si no que supo que estaban en Ourense “10 o 15 minutos” antes de los hechos, según señala su abogado defensor José Manuel Rodríguez. La defensa narra que “la familia venía a ‘coger’ a la hija de Esteban como ya había hecho en 2020, cuando la convencieron para que se casara con uno de sus hijos sin que Esteban lo supiera”. Y añade que “la hija de Esteban (que se fue a vivir a otra ciudad) vino en octubre de 2021 a Ourense a una boda y ya se quedó porque, según le relató al padre, había sufrido maltrato durante su relación y Esteban, esta vez, no quería dejar que la niña se fuera otra vez”.Además, sobre la fuga comenta que “Esteban no se fugó, llegó a casa, le dijo a sus hijos lo que había hecho y mandó llamar al puesto de la Guardia Civil de Tamallancos, esa llamada está hecha. A los agentes les dijo donde estaba la escopeta”.