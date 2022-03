“Un médico que normaliza la agresión actuará con miedo y perderá autoestima”

Este sábado se celebra el día europeo contra las agresiones a médicos y profesionales sanitarios y desde el Colegio Médico de Ourense piden tolerancia cero ante una lacra de la que solo asoma la punta del iceberg, pero que causa un grave impacto no solo en el agredido, sino en la calidad asistencial. Callarse y no denunciar, afirma el secretario del ente colegial y miembro del Observatorio de Agresiones del CGCM, José Manuel Bendaña, tienen un importante efecto en la autoestima del personal sanitario.

–¿Cuántas denuncias se han registrado en Ourense?

–Los datos que tenemos son los que se comunican al Colegio Médico, pero la realidad siempre supera la estadística. En 2020, los 7 casos gallegos los notificó Ourense; en 2021, de los 7 comunicados en Galicia, dos son nuestros, y en lo que va de 2022 tenemos tres. Esos son los datos oficiales, pero sabemos que hay más. ¿Qué ocurre? Que no lo cuentan, no lo comunican formalmente.

–¿Qué porcentaje diría que se denuncia sobre la realidad?

–Menos de un 10%. Lo digo siguiendo un poco lo que ocurre en otras comunidades que tienen otros registros porque los proveedores de salud, es decir, los servicios públicos, los comunican. En Galicia no tenemos ese trasvase.

–¿Qué tipo de agresiones son las que sí se han notificado?

–Nosotros recogemos datos de profesionales médicos. En el caso de 2021 son dos profesionales, un hombre y una mujer. En años anteriores la incidencia era mayor en mujeres jóvenes, pero este año ha cambiado la distribución en Galicia (43% mujeres y 57% hombres). En el caso de Ourense, la tipología de las lesiones en 2021 consiste básicamente en amenazas, vejaciones e insultos. No ha habido lesiones físicas como el año anterior que sí las hubo. Pero insisto, el análisis no es representativo porque hablamos de solo dos casos comunicados que no son un reflejo de la realidad.

–¿Por qué los sanitarios no denuncian?

–Es arquetípico, se asume que en el trabajo de médico se pueden producir actitudes violentas. Es un mal entendido espíritu vocacional, que no existe, porque si asumes la falta de protección o la ausencia de respuesta del sanitario ante una agresión acabas degradándote tú personalmente y tu trabajo. Una de las causas es el miedo. En ámbitos muy pequeños todo el mundo se conoce y si denuncias sabes que vas a tener problemas. Segundo, la falta de una respuesta judicial contundente ante las vejaciones o insultos. El médico percibe que al final no van a condenar a nadie y que solo va a ser un lío para él, y se echa atrás. Por otro lado, también se justifican estas actitudes: que si el señor estaba nervioso… Pero si asumimos esto como normal, se convierte en normal. Y si normalizamos la falta de respeto y la agresión, llegará un momento en que el sanitario actuará con miedo y perderá autoestima. Esto ocurre en ámbitos como la violencia de género.

–¿Cómo repercute esta situación en la actividad asistencial y en el trabajo del profesional agredido?

–Un profesional agredido tiene que hacer un enorme esfuerzo para seguir trabajando con la calidad que él mismo se impone. ¿Con qué talante mantienes la consulta o vuelves a ver a esa persona sin dejar de ser un buen médico, que es tu principio fundamental? Es un esfuerzo heroico. Pedirle al médico que siga al 100% con lo que exige esta profesión ya no es vocacional, es una heroicidad. Y claro que repercute, por eso hablamos de un problema de asistencia sanitaria, las agresiones no solo afectan al médico, sino al ámbito sanitario porque el profesional tiene que seguir trabajando. Existe estrés postraumático y es el médico el que tiene que cargar con ese aspecto tan negativo de la agresión.

–¿Qué debe ocurrir para que esta situación cambie y los profesionales sanitarios formulen denuncia?

–Tenemos que seguir hablando de ello. En el observatorio nacional del que formo parte impartimos un curso para la prevención, conocimiento y manejo de las agresiones. Tenemos 1.600 alumnos en el curso ‘online’ en el que participa la Policía Nacional y algunos de nosotros. Ha tenido un gran éxito, pero tenemos que hablar de esto, ofrecernos y hacer una labor de acompañamiento desde las organizaciones y la empresa. Ir a buscar el caso en cuanto tengamos conocimiento de él. Pero también tiene que haber un cambio legislativo. Cuando en 2015 se modificó el artículo 550 del Código Penal se consideró la agresión al médico como atentado a la autoridad, pero al mismo tiempo, las agresiones verbales como insultos o vejaciones se minimizaron y, salvo casos graves, son consideradas faltas que se tramitan por la vía civil. Teniendo en cuenta que la mayoría de las agresiones son verbales, podemos decir que se despenalizaron de alguna manera. Si los médicos viesen que la respuesta es contundente no se tragaría tanto. Pero el proceso judicial es largo y no siempre satisfactorio, por eso muchos se echan atrás.