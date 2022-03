La Diputación ejecuta una tala en la Ribeira Sacra para ampliar un vial, pese a la presión social

Mientras los representantes de la Diputación de Ourense entraban a los juzgados nuevos para la celebración de un pleito sobre la ampliación de la carretera OU-0509, en el municipio de Esgos, las máquinas de la empresa FINSA se personaban en dicho vial para proceder a continuar con la ejecución de la tala de los 94 árboles afectados.

La Fundación San Pedro de Rocas-Moreiras y colectivos ambientalistas mostraban su “incredulidad” a las puertas de los juzgados, por el proceder de la Diputación. Miembros del patronato de la fundación señalaron que “mientras se va proceder a ver si la ejecución de esas actuaciones es legal en un juicio, la Diputación ya está cortando los árboles. Esta forma de proceder no tiene moral, ni ética”.

Las máquinas cortaban los árboles en la zona protegida y Bien de Interés Cultural, mientras el juicio se suspendía a petición de los letrados de la Diputación y del Concello de Esgos por “motivos procesales. La jueza no apreció los requisitos necesarios para dictaminar medidas provisionales como la suspensión cautelar de las actuaciones y la empresa concesionaria ejecutó el contrato para talar los árboles. Una situación a la que hace referencia el gobierno provincial para continuar con las actuaciones. Además defienden el proyecto ya que “cuenta con todos los informes favorables, como por ejemplo de Patrimonio, y no hay ninguna irregularidad, la Diputación siempre se rige por la legalidad”. Incide en el interés público de la actuación de ampliación por los “numerosos accidentes” que se producen en el vial y que “es una reivindicación de los vecinos para tener una seguridad vial mayor en la carretera”.

Y también hacen referencia a un informe del Icomos que “pidieron Natalia Figueiras y López Quiroga que también es favorable, pero con una serie de recomendaciones”, como por ejemplo la contratación de unos servicios arqueológicos durante las actuaciones. Precisamente, los ecologistas señalaban que “no documentaron los valores patrimoniales de la zona, solo describieron los árboles y no lo que puede ocultar el terreno. Ayer, no había ningún arqueólogo en la tala indiscriminada que hicieron”.

“Un acto de fuerza”

Miembros de colectivos ecologistas y ambientalistas se personaban a las puertas de los juzgados ourensanos para mostrar su disconformidad con el proyecto de ampliación y las actuaciones que estaba llevando a cabo la Diputación en un entorno protegido y declarado como BIC.

Natalia Figueiras, de la Fundación Moreiras-San Pedro de Rocas, señalaba a las puertas que “son las 9.05 horas de la mañana y hace diez minutos empezaron a cortar árboles y mientras en el juicio se va a dilucidar si es legal o no. Están cortando árboles en San Pedro de Rocas, ni es ético, ni es justo, ni es moral, es una Administración. Están haciendo algo a toda costa y a todo empeño para cortar los árboles a toda prisa. El contrato de la empresa maderera terminaba entre ayer y hoy y el permiso de Medio Rural se concedió en menos de 24 horas, es intolerable, están cortando los árboles”. Y añade que “el paisaje de San Pedro de Rocas, es uno de los catálogos del paisaje de Galicia, está protegido, una Administración no puede hacer esto”.

Otro de los miembros de la Fundación Moreiras-San Pedro de Rocas, Jorge López Quiroga, profesor de Arqueología de la Universidad señalaba a la entrada del juzgado que “el único responsable de esto es Manuel Baltar. Sobre la cabeza de Manuel Baltar y las personas que se atienen a firmas documentos que no se atienen a la ley, que no cumplen la normativa de patrimonio, que van a destruir patrimonio cultural y natural, en plena Ribeira Sacra, en el centro de un BIC. Es algo impensable en cualquier país europeo, pero sucede aquí por deseo de Manuel Baltar”. Y añade que “actúa bajo el paraguas de la administración, porque tiene unas consecuencias irreversibles, los intereses espurios, si los hay, son los de la Diputación, porque la Fundación y los héroes que están en San Pedro de Rocas que están defendiendo el patrimonio, arriesgándose a estar incluidos en listas negras, están defendiendo nuestro patrimonio que de forma irreversible, los muros y la roca que se va a dinamitar no se va a volver a poner. Es un acto de presión y es un acto de fuerza de Manuel Baltar, para presionar a la jueza y al proceso, no estamos hablando de árboles que se han plantado ayer, hay robles, hay abedules, hay árboles que se plantaron en 1843”.

La Diputación defiende su actuación y la ampliación que dará “mucha más seguridad vial a los conductores”, mientras los colectivos ambientalistas defienden que “se trata de una actuación para llevar más turistas y que puedan pasar autobuses para el monasterio de San Pedro de Rocas”.