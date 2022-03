El sector del transporte gasta 1.500 euros más al mes y las panaderías asumen costes de casi 1.000 más

El sector del transporte no sabía lo que se le venía encima. Tampoco a las panaderías y las pastelerías que pensaban que la inflación de finales del 2021 y principios del 2022 sería algo coyuntural, propio de la falta de suministros y de la subida del precio de las energías. Pero nada más lejos de la realidad, tras dos meses soportando gastos de más en su bolsillo, se sienten “molestos” y “asfixiados” por la falta de una regulación de los precios de la energía, pero también por la falta de suministros o el encarecimiento de las materias primas.

"Pedimos que haya una regulación"

José Manuel Rodríguez, es el responsable de Apetancor en la provincia de Ourense que aglutina a 1.600 profesionales del sector del transporte, y describe la situación actual con una palabra: “Malviviendo”. Las gasolineras marcan el precio del diésel por encima del 1,70 euros y de la gasolina por encima 2,00 euros. “El 2022 no mejora nada, cada vez que pasamos por una gasolinera vemos como aumenta el precio del combustible y esto hace que perdamos dinero, la gente prefiere estar parada que trabajar porque pierden dinero”, dice José Manuel, que añade que “hoy un camión de media viene consumiendo 4.500 litros de combustible al mes lo que antes suponía 10.000 euros, hoy estamos hablando de unos costes de media de 1.500 euros más, algunos transportistas asumirán costes por 1.200 euros y otros camioneros por 2.000, por ese coste no es viable trabajar y menos mal que los que tienen ahorros van tirando de ellos, pero es normal que la gente prefiera estar parada”.

"Hay gente que prefiere no trabajar, porque no le da para vivir"

os transportistas ven en la negociación con las cargadoras uno de los hándicaps a la situación, porque “tendríamos que estar negociando diariamente, con ellas porque el combustible cambia cada día, y eso lo estamos asumiendo los transportistas”. El sector se veía perjudicado y ahora sufre todavía más una situación que viene marcada por la invasión rusa, aunque la inflación, a pesar de lo que diga el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya venía de antes. A éste el sector le pide que “haya una regulación del combustible, que el Gobierno tome cartas en el asunto, porque si el sector del transporte para, se para la economía, se para el país y eso es lo último que queremos”.

Sobre posibilidades de un parón para visibilizar el “malestar” tras la cancelación del que estaba organizado en las navidades pasadas, José Manuel dice que “el futuro lo vemos muy negro y hay un parón que convocó una plataforma a nivel nacional y estamos de acuerdo en muchos puntos con ellos, pero vamos a ver si con los socios lo apoyamos o no, porque si empezamos la huelga, sería algo fuerte, pero es que así no podemos seguir”.

1.000 euros en las panaderías

Otro de los sectores más afectados por el escenario económico son las panaderías y pastelerías. Arturo Prado es el presidente de la Asociación de las Pastelerías ourensanas y en su obrador las facturas ya suponen un coste de casi 1.000 euros más que antes. Arturo dice que “cada vez pasas por una gasolinera ya tienes miedo a mirar. Por ejemplo, nuestro horno va a gasoil y si antes por 1.500 litros pagábamos 1.000 euros ahora estamos pagando 1.600, y eso solo para el horno, pero es que además hay que sumarle los gastos derivados de la electricidad y la luz, que estos gastos pasan de los 300 hasta los 700 euros el mes pasado sin ir más lejos”.

La diferencia de hace unos meses es que los costes aumentan más, pero el precio de venta es el mismo. “No hemos hablado sobre el precio de venta ni nada, algunos me imagino que sí que lo subirán porque esta situación para algunos es casi insostenible y al final, será el cliente quien soporte los gastos. Pero desde las pastelerías no tenemos pensado subir más el precio, ya lo subimos una vez y subirlo ahora otra vez...”.

Tiene la sensación de que “el gobierno huye del problema, se afeita para arriba porque siempre van a por los mismos. El autónomo sube, la harina sube, la electricidad sube, los combustibles suben, todo sube, y no es que suba y se quede, si no que cada día sube un poco más”. Y añade que “pedimos regular los precios de las energías y de los combustibles de alguna forma porque si no esto será insostenible, van siempre contra las pequeñas y medianas empresas”. La inflación sigue en aumento y el malestar del tejido económico ya es casi insostenible.