María Gorovskat está en Ternópil, una ciudad que está a 150 kilómetros de la frontera con Polonia. Ella y su tía Yana fueron las intermediarias de un proyecto de un grupo de abogados ourensanos que con el proyecto “SOS Ternópil Galitzia” llevarán ayuda humanitaria a la frontera entre Polonia y Ucrania y traern a 48 refugiados a Ourense, que se instalarán en el Seminario Menor. El centro señaló que “queremos destacar la implicación de nuestros profesores y formadores, así como el personal para adecuar las instalaciones.”

María cuida a animales en una granja de la que se hizo cargo, cuando sus dueños tuvieron que ir a combatir al frente. Ella y cuatro personas más cuidan a los animales porque “así damos de comer a mucha gente, preparamos derivados de la leche, ya que de esta granja depende mucha gente”. Ante la pregunta de por qué ella no sale del país, responde que “me siento más importante quedándome y siendo útil porque en un tiempo la granja dará de comer a muchas personas, porque no habrá dinero, ni nada para comprar”. Sobre el proyecto para evacuar de Ucrania a refugiados dice que “saldrán 48 personas el próximo 16 de marzo para Ourense, la gente tiene ganas por salir de la guerra pero no saben dónde está Ourense, solo quieren salir”. Y añade que “tienen temor también por empezar la vida en un sitio nuevo donde no conocen a nadie ni saben el idioma”. Serán madres y menores los que lleguen al Seminario huyendo de una guerra que se alarga ya en quince días. Ayer la Diputación y el Concello convocaron una concentración silenciosa para mostrar su repulsa a la guerra y el apoyo al pueblo ucraniano.