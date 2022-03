La DO Ribeiro ha obtenido 10 medallas en el Concurso “Mundus Vine”, en Alemania. Recayó el oro en la cosecha 2021 Meu Treixadura, de Viña Costeira, y los vinos de la cosecha 2020 de Ramón do Casar Nobre y Ramón do Casar Treixadura. Y la plata en los vinos de la cosecha 2021 de Tamborá y Viña Costeira; las de 2020 Beade Primacía, de A Portela; Señorío da Vila Treixadura y Viña do Campo, de Bodegas do Campo; y Ramón do Casal Godello y Ramón do Casal Varietal.