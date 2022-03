El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras ya siente las consecuencias de una de las fiestas más tradicionales y de las más esperadas desde que arrancó la pandemia. Con la sexta ola en una incidencia todavía elevada, las interacciones durante la celebración del Entroido ya se hacen notar en los datos epidemiológicos de la provincia.

Actualmente, hay 2.381 casos activos en la provincia, es decir, 120 más que en la jornada anterior. Ese incremento de casos activos que se viene produciendo en los últimos días se traducen en un aumento del número de casos nuevos detectados, pasando en escasos días de los más 120 hasta la jornada de ayer que los servicios sanitarios y las pruebas diagnósticas detectaron 290 nuevos casos. La cifra más alta de los últimos días que refleja que las celebraciones del Entroido tienen repercusión en la pandemia, pero se verá hasta qué números llega. En la jornada de ayer, descendían los hospitalizados en la planta del hospital ourensano a 58 personas y en la unidad de cuidados intensivos permanecían cuatro personas en estado grave. Además en el comarcal de O Barco hay 6 pacientes intentando superar la enfermedad y en el de Verín no hay ninguno. El gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco, Félix Rubial, quiso hacer balance de dos años de pandemia diciendo que “después de dos años donde toda la sociedad y todo el sistema sanitario estuvieron pivotando entorno a la pandemia, parece que por fin vemos la luz. Hay mucho trabajo, dedicación, compromiso, también temor, pero sobre todo mucha empatía, amabilidad, humanidad y reinvención escondida en los esfuerzos de los profesionales. Hay que señalar que nuestro equipo es un equipo femenizado, donde el 80% del personal son mujeres y ese componente está presente, en un día como este, el Día de la Mujer”.

Desgranó los números totales que deja la pandemia con más de 61.000 contagios, más de 530 fallecidos, 930.000 pruebas y “4.000 episodios de hospitalización, además de más de 700.000 dosis de vacunas que demuestran todo el músculo y cerebro volcados para proteger a nuestra provincia, que confió en nosotros y a la que estamos enormemente agradecidos y en deuda, porque las buenas cifras, se deben al nivel de compromiso y sentidiño que socialmente tenemos demostrado en Ourense”.

Una mujer de 95 años murió ayer en el área sanitaria ourensana, elevando el número a 533 fallecimientos por culpa de la pandemia.

“No hay ningún ingresado en el hospital por gripe A”

Una de las consecuencias de la pandemia durante el 2020 es que no se registró ningún caso de gripe, sin embargo en este año ya son numerosos los casos de gripe registrados en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. Fuentes sanitarias señalaban a FARO que “hay bastantes casos de gripe A en estos momentos”. Desde el Servicio Gallego de Salud explican que “la cepa ‘A’ es una de las que más circulan desde hace años dentro de la epidemia de la gripe estacional, no es ninguna novedad que esté presente en estos momentos”. Y añaden que “con las mascarillas se limitó mucho su transmisión, pero actualmente no hay ningún caso en el hospital, es decir, no hay ningún paciente hospitalizado por gripe ‘A”. También señalan que no se debe generar preocupación por los casos que aparezcan.