Seis trabajos realizados por el personal docente e investigador y alumnado de la Universidad de Vigo son los ganadores de los IV Premios de Investigación, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga. En concreto, los ganadores fueron una tesis de doctorado “Desenvolvemento e optimización del modelo hidráulico Iber+: aplicación a eventos de riscos”, de Orlando García y que fue dirigida por José Manuel Domínguez y Arno Formella; un artículo de Rogert Sorí junto con Marta Vázquez, Milica Stojanovic, Raquel Olalla Nieto, Margarida Liberato y Luis Gimeno; un trabajo fin de grado, “Aproveitamento xeotérmico para espazo termal: Burga do Muíño, Ourense”, hecho por Rubén González y tutorizado por los profesores José Ángel Cid y Pedro Araújo; así como otro trabajo de fin de grado, “Mellora do sistema de abastecemento de auga para o consumo humano nunha poboación de Guinea Bissau”, realizado por Mamadu Seideba, que fue dirigido por Concepción Pérez Lamela. Además, los investigadores del grupo Ephyslab consiguieron un accésit por un artículo publicado en la revista “Water”, sobre un sistema de alertas tempranas de inundaciones para la cuenca Miño--Limia, bajo el título “MIDAS: A new integrated flood early warning system for the Miño River”, del autor Diego Fernández y de los coautores Orlando García, José González Cao, Carlos de Gonzalo Aranoa, José Antonio Rodríguez, Carlos Guillermo Ruiz y Ramón Gómez Gesteira.

También se ha entregado un galardón para la mejor contribución científica para el artículo “Hydrometereological droughts in the Miño-Limia-Sil hydrographic demarcation (Northwestern Iberian Peninsula): the role of atmospheric drivers”, del autor Rogert Sorí y de los coautores Marta Vázquez, Milica Stojanovic, Raquel Olalla Nieto, Margarida Liberato y Luis Gimeno, miembros del grupo Ephyslab, publicado en la revista Natural Hazards and Earth Systema Sciences. Por último, distinguieron la publicación “Contaminación fluvial”, del autor y biólogo de la UVigo Manuel Ángel Pombal, con Noé Ferreira y Alfredo López como coautores.