Ourense: donde ellas son mayoría, pero cobran unos 260 euros menos al mes que los hombres

En el Ourense de las 157.300 mujeres, una clara mayoría numérica, frente a los 146.468 hombres censados, ellas cobran un salario medio que es de unos 262 euros menos al mes, es decir en torno a 3.000 euros menos al año.

También son ellas, las mujeres, las que tienen una menor tasa de actividad en Ourense, pues es del 44%, frente al 52,3% en el caso de los hombres, y las que firma mayor número de contratos a media jornada, en muchos casos para seguir siendo las que se ocupan de los cuidados de hijos mayores dependientes en el hogar.

Las mujeres de Ourense, tienen además, un 8% menos de contratos indefinidos que sus compañeros, los hombres. Son algunos de los datos hechos públicos por Comisiones, Obreras en su análisis de la situación laboral de la mujer en la provincia, en vísperas del Día de la Mujer Trabajadora, que se celebra hoy.

“Este 8M es el del paso de las palabras a los hechos, para una igualdad real, y decimos que hay que pasar de las palabras a los hechos, porque queremos llevar el esfuerzo feminista, a las relaciones laborales” explicaba ayer Ana Barrios, secretaria comarcal de CCOO en Ourense.

Si bien el aumento del SMI –Salario Mínimo Interprofesional – “va a beneficiar más a las mujeres”, indica Ana Barrios, por la situación de precariedad laboral de muchas de ellas, y que en febrero, hubo a una bajada del 81% al 75% de la temporalidad en la provincia, “el porcentaje de contratos indefinidos fue aún del 54% para los hombres, y del 46% para las mujeres, y de los 620 Ertes el 59% de los trabajadores afectados, son mujeres” indica la secretaria comarcal de Comisiones Obreras.

“Los datos son elocuentes”

Por su parte Cristóbal Medeiros, secretario general de UGT Ourense, Valdeorras y Verín, señalaba ayer durante un acto de homenaje a mujeres trabajador afiliadas a este sindicato, explicaba ayer que “los datos son elocuentes, y en nuestra provincia el empleo femenino sigue sin mejorar, y cae en un 0,5% respecto al 2020.”

Recuerda que el paro femenino es muy superior al masculino, pues en 2021, en la provincia de Ourense, había 18.487 parados, de los que 10. 683 eran mujeres, frente a 7.803 hombres.

“El paro de larga duración también es más acusado, con un 61% en las mujeres, y del total de contratos realizados, el 57,9% de los que se realizaron a mujeres, fueron a tiempo parcial, frente al 37,6% en el caso de los hombres” lamenta .

Manifestación central hoy

En este contexto, se celebra hoy en Ourense y provincia un 8M, con mutiles citas y una manifestación central, que saldrá a las 20 horas de la Subdelegación del Gobierno, con el lema “Nin escravas, nin heroínas. Mulleres con dereitos xa!”.

Hay decenas de actos alternativas en toda la provincia. En la ciudad, y organizadas por el Concello, pasacalles a partir de las 11.15 y a la 12, acto institucional del 8M en el salón de plenos. También actos en la CEO (11 horas); del PP al lado e la escultura de A Leiteira (11.15 horas); concentración de Mulleres Traballadoras de la CIG en Jardines Padre Feijóo (12 horas) . A las 18 hora se inaugura la exposición “Pobre Asunción!, . A violencia de xénero na prensa” en la Biblioteca Nós, organizada por la Xunta.

“Me ilusiona este homenaje, pero aún nos llegan clientes a la gasolinera, que nos tratan peor, solo por ser mujeres”

Cada 8M, el sindicato UGT en Ourense, elige a una de sus afiliadas, para rendirle un homenaje como ejemplo, de esa trayectoria en la lucha feminista y de los derechos de la mujer trabajadora, que este año recayó en María José Fernández Bello, empleada de a estación de servicio de Rante, y que tiene en su haber, el logro de haber sido el primer contrato fijo que se firmaba en esa empresa, en el año 2004. María José recibió el aplauso de sus compañeros, como símbolo de un contexto personal l y laboral común muchas las mujeres trabajadoras. “Empecé a ayudar en el taller de mi padre llevándole las cuentas, siendo aún adolescente, y luego, en los veranos me apuntaba a las vendimias para tener ingresos propios. Al llegar a la mayoría de edad, para tener mi independencia económica, trabajé en comercio, hostelería, hasta que en 2003, empecé a trabajar en una estación de servicio en Rante, en Ourense E n su discurso de agradecimiento, se mostró “muy orgullosa de este homenaje feminista y de haber aportado un granito de arena en mi vida laboral, para que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, pero hay que seguir luchando de forma efectiva” señaló. De hecho y como ejemplo de que no todo está andado, puso algunos ejemplos de micromachismo, como que “en la gasolinera donde trabajo, todavía nos llega algunos clientes, que se dirigen a a nosotras con prepotencia, y nos tratan peor solo porque somos mujeres, que cuando se dirigen a un compañero hombre y que mide 1,80” , lamenta María José. De estos largos años de trabajo y conciliación de su vida personal y laboral, recuerda su paso por la hostelería. “Tuve el apoyo total de la dueña de la empresa, cuando unos clientes intentaron propasarse conmigo ; los echó directamente del local”, indica, poniendo como ejemplo el apoyo que deben de dar los empresarios a sus trabajadoras. A las mujeres que están en la encrucijada en el terreno laboral o personal, María José las anima “a que luchen por lo que quiere e e, al margen de lo que les digan, que ellas mismas tengan claro todo lo que valen. No es el género lo que te hace más o menos valioso, y de hecho tengo compañeras que valen el doble que muchos hombres como profesionales”, afirma. María José en la foto superior , acompañada por Cristóbal Medeiros secretario UGT Ourense y otra compañera del sindicato.