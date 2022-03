La fiscala ve “sangre fría” del homicida del Bar Novo: “La víctima se moría y él buscaba droga”

El jurado popular comienza a deliberar, a primera hora de este miércoles, para decidir si Jonatan R. P., de 40 años, el autor confeso del homicidio del propietario del Bar Novo de Ourense, al que mató el 4 de febrero de 2020 seccionándole la yugular con una botella rota por una discusión por 2 gramos de cocaína, merece las atenuantes de grave adicción a las drogas y de confesión tardía.

La defensa sostiene que actuó movido por el “mono” y que admitió los hechos y colaboró “absolutamente” con la Policía una vez fue detenido, el 25 de mayo de 2020. Las acusaciones pública y particular se oponen a la aplicación de cualquier atenuante. Solicitan una condena de 12 años de prisión. La fiscala, que califica de “clarísima” la prueba, considera que el encausado, que lleva 22 meses en prisión provisional, “minimizó” en su interrogatorio los hechos que cometió en el interior del bar de Evaristo M., alias Joaquín, de 65 años.

La fiscala: "Jonatan cogió la botella de la barra, la rompió y se abalanzó sobre Evaristo. Ahora habla de arrepentimiento, pero qué sangre fría, porque la muerte no fue inmediata"

El cuchillo que el acusado dijo que había esgrimido la víctima fue encontrado en el fregadero y tenía sangre del perjudicado. “El que tenía heridas defensivas era Evaristo”, subraya Marisa Melero, la representante del ministerio público. Como indicaron los forenses, el fallecido presentaba unos hematomas en la cabeza compatibles con los golpes con la pistola.

“Ya estaba en el suelo, a lo mejor inconsciente y por lo menos aturdido, y Jonatan cogió la botella de la barra, la rompió y se abalanzó sobre Evaristo. Ahora habla de arrepentimiento, pero qué sangre fría, porque la muerte no fue inmediata”, subrayó la fiscala.

La acusación particular sostiene que llevó la pistola “para amedrentar” al hostelero. Llegó, “lo tiró al suelo y Evaristo ya no se levantó. No hubo una pelea, sino que fue una agresión. Evaristo fue atacado hasta la muerte”

“Mientras moría se dedicaba a buscar la droga”, añadió, basándose en la aparición de sangre de la víctima en la manilla de la puerta del almacén y el interruptor de la luz de la cocina, supuestamente depositada en esas superficies por el acusado al tocar, “así que el arrepentimiento debió de ser muy posterior. En ese momento no tuvo ninguno. A la hora de valorar estos hechos quiero que lo tengan en cuenta”, dijo al jurado la representante del ministerio fiscal.

También se preguntó en su informe si, de ser cierto que el hostelero había amenazado días antes al acusado por una deuda, por qué este llevaba un arma. “¿No la llevaría para amedentrar?”, plantea la fiscala. “¿Y para qué apaga su móvil”, añadió.

“Cuando se le detiene ya estaban todas las pruebas. Hasta mayo, cuando lo pillan, no había dicho nada”

“Hay una planificación, y eso es incompatible con que ese día estuviera bajo efectos de las drogas”, esgrime esta parte. “No se ha practicado prueba alguna sobre esta atenuante, ni hay partes médicos ni testigos, no hay nada salvo su declaración”. El encausado dijo que, en aquel momento, consumía unos 5 o 6 gramos diarios, lo que equivaldría a gastarse unos 300 euros cada jornada. “Eso son 7.500 euros al mes. No puede ser verdad. ¿Quién lo financia?”, añadió la fiscala.

Sobre la solicitud de que su reconocimiento de los hechos tras ser detenido sirva como atenuante, el ministerio público indica que esa modificación de la responsabilidad penal se contempla cuando hay una confesión previa. “Cuando se le detiene ya estaban todas las pruebas. Hasta mayo, cuando lo pillan, no había dicho nada”.

El acusado, en su última palabra: “Llevaba meses diciendo: Dios, ¿pero qué he hecho? Sentía remordimientos"

En su derecho a la última palabra, el encausado contestó al informe de la fiscala. Reiteró que sí tenía “un grave problema” con las drogas, que ha superado “gracias al Proyecto Hombre”. Lleva 22 meses en el módulo de desintoxicación del centro penitenciario de Pereiro, “y allí espero seguir”, añadió Jonatan.

El autor confeso admitió haber pensado “me pillaron” cuando fue detenido, pero también asegura que sintió “un alivio increíble”. Según su versión, “llevaba meses diciendo: Dios, ¿pero qué he hecho? Sentía remordimientos”.

La acusación particular, que representa a una de las hijas y se adhiere a la solicitud de condena de la fiscalaía –salvo por una petición mayor de indemnización–, coincide en que la alegación del acusado de que actuó por las drogas no casa con un crimen en el que tenía “todo establecido y predeterminado”.

"Si no lo hubieran cogido no habría dicho nada"

Cogió la pistola “para amedrentar” al hostelero, sin llevar dinero “a sabiendas de que ya debía”. Llegó, “lo tiró al suelo y Evaristo ya no se levantó. No hubo una pelea, sino que fue una agresión. Evaristo fue atacado hasta la muerte”, expuso la letrada.

Consumado el crimen, “se va a casa, se cambia de rompa, intenta borrar los vestigios y no dice nada. Cuando lo detienen: me han pillado. Si estuviera arrepentido lo que hubiera sentido es alivio. Si no lo hubieran cogido no habría dicho nada”, advirtió al jurado la abogada.

Se opone a que se contemple cualquier atenuante y considera que cada una de las dos hijas del fallecido debe recibir “no menos de 40.000 euros, aunque no hay dinero que lo compense. Evaristo tenía planes de irse a vivir con su hija y su nieta”, subrayó esta parte.

La familiar a la que representa declaró, emocionada, que la relación con su padre era “muy buena”. El sexagenario era “una persona muy cariñosa, que quería a sus hijos y a su familia muchísimo. Siempre estaba pendiente de mí y me apoyaba. Le quedaba poco para jubilarse y el plan era irse a vivir a Madrid con esta hija. Evaristo tenía cinco nietos.

“Pido perdón a la familia, aunque sé que nunca lo voy a arreglar” Jonatan R. P. hizo uso del derecho a la última palabra y se dirigió al jurado antes de conocer el veredicto. Tras declararse arrepentido y con “remordimientos” en su interrogatorio, en el que dijo que la víctima “no se merecía” la muerte, el encausado aprovechó su intervención este martes para “pedir perdón a la familia, aunque sé que nunca lo voy a arreglar hasta el final de mis días”. Además, el homicida confeso se dirigió a los suyos. “Quiero dar las gracias a mi familia, porque pese a todo lo que he mentido estos años me sigue apoyando”. El acusado volvió sobre su declaración para afianzar su versión. Sostiene que la botella la rompió primero la víctima., dando a entender que hubo una trifulca, no un ataque de entrada por su parte. “Yo soy quien se la clava, pero la rompió él”, manifestó. En su interrogatorio aseguró que el hostelero lo había amenazado días antes por una deuda de unos 300 euros, aunque en los mensajes de wasap cruzados no se halló ninguna comunicación de ese tenor. Durante el tiempo en el que le compró droga –los mensajes se remontan a noviembre y él dijo que supo de él en el verano de 2019, a través de un cliente de su taberna–, “no hubo nada entre nosotros”. Jonatan sostiene que el 4 de febrero de 2020, cuando cometió el crimen, “iba a por lo que iba, él me lo negó, hubo una reyerta y se produjo su muerte. Fue lo peor que podía haber pasado, tanto para él como para mí”, dijo.

En los wasaps: “bocadillos” para referirse a la cocaína

La defensa se declaró “casi totalmente de acuerdo” con la versión de las acusaciones. Sostiene que el encausado no reveló qué había hecho hasta ser detenido, “ni siquiera a su madre, por temor a implicar a alguien, por no meter en un lío”.

La defensa: "Nunca hubo nada grave entre ellos hasta ese día desgraciado. Mi defendido actuaba bajo la necesidad imperiosa de meter en su cuerpo cocaína. Es culpable, no lo excusa de lo que ha hecho pero actuó movido por su grave adicción a las drogas"

La letrada cree que “ha dejado claro” que desde los 25 años consumía cannabis, y cocaína en los seis años previos al crimen. “Fue a por su dosis diaria. La adicción es muy fuerte de superar y lleva a hacer cosas y a cometer actos ilícitos”. La defensa esgrime que el encausado actuó “movido por ese mono por esa adicción tremenda a cocaína”.

Según se desprende de los mensajes de WhatsApp que intercambiaron la víctima y el acusado durante meses, por asuntos de droga –se referían como “bocadillos” a la cocaína– “en ninguno aparece una frase malsonante de Jonatan. Nunca hubo nada grave entre ellos hasta ese día desgraciado. Mi defendido actuaba bajo la necesidad imperiosa de meter en su cuerpo cocaína”.

Su explicación de por qué acudió con un arma al bar es porque el hostelero lo había amenazado con actuar contra él si no le pagaba la duda. El crimen se produjo “por culpa de esa mala hora que por desgracia a veces la gente tiene en su vida. Es culpable, no lo excusa de lo que ha hecho pero actuó movido por su grave adicción a las drogas”, expuso la letrada.

Esta parte asegura que el homicida sí sintió alivio al ser tenido. “Para él fue una auténtica liberación”. El subinspector le dio dos horas para pensar si quería decir algo y él no las necesitó, sino que reconoció los hechos de inmediato.

Durante el interrogatorio a los policías, la abogada obtuvo de todos, como respuesta, que Jonatan había colaborado en los registros tras haber reconocido los hechos una vez arrestado. Cooperó “total y absolutamente” con los agentes, y les indicó dónde había guardado el arma con el que golpeó en la cabeza al hostelero.

Había ADN del fallecido en una pistola requisada en la casa del autor y una pieza apareció bajo el cuerpo

El cadáver de la víctima estaba detrás de la barra, cerca de la entrada. La persiana estaba bajada y a allegados de Evaristo les extrañó que no hubiera respondido al móvil, a lo largo del día 5, y que tampoco estuviera en su domicilio.

Al intervenir su número, comprobaron que había apagado o puesto en modo avión su terminal entre las 21 y las 23 horas, en la franja del crimen. Se trataba de la única vez en bastante tiempo que estaba sin conexión.

Una trabajadora de la limpieza se encontró la escena y alertó. Al lado del cuerpo estaba la botella rota. El fragmento que usó el homicida fue localizado por la Policía. Se envió a analizar, junto a otras muestras. En el fragmento de vidrio empleado como arma había perfil genético con restos de la víctima y del encausado. También se identificó ADN del fallecido en la pistola que los agentes encontraron en un galpón del encausado, durante el registro tras el arresto.

Una colilla dio su ADN a la Policía

El ADN, el análisis de llamadas y las cámaras cercaron al acusado. Los agentes lograron una muestra de perfil genético de Jonatan, para poder comparar, después de hacer una vigilancia y recoger una colilla.

La Policía pidió al Concello de Ourense las grabaciones de seguridad de los bolardos, en las que se observaba cómo el hostelero salía del bar, a las 21.23 horas, al que volvió tras recibir una llamada. Al otro lado del teléfono estaba el acusado, tal y como comprobaron los investigadores analizando su lista de llamadas. Desde ahí era el sospechoso.

Debajo del cadáver se encontró un muelle del cargador del arma. Le faltaba esa pieza a la pistola que requisaron los agentes en el galpón.

Al intervenir su número, comprobaron que había apagado o puesto en modo avión su terminal entre las 21 y las 23 horas, en la franja del crimen. Se trataba de la única vez en bastante tiempo que estaba sin conexión.

La cámara de una gasolinera de Barbadás –un agente estudió todas desde Ourense a Celanova, donde reside– captó su coche en dirección a la ciudad, a las 21.40, y de vuelta, a las 22.55. No había duda de que era él, porque su vehículo tenía la luz derecha de cruce fundida.

Además, al analizar los datos de la nube, el itinerario del móvil de la víctima coincidía con el trayecto del acusado desde la ciudad a su casa. Al llegar, rompió el terminal con un martillo.

Debajo del cadáver se encontró un muelle del cargador del arma. Le faltaba esa pieza a la pistola que requisaron los agentes en el galpón.

Una asistencia urgente por un experto no garantizaba sobrevivir

El fallecido tenía lesiones cortantes en la mano que indican que intentó defenderse, contusiones en la cabeza –presuntamente, causadas con la pistola–, marcas de dedos en el cuello que indican una presión así como una herida cortante principal en el lado derecho.

Se trataba de una lesión “compleja causada con un instrumento cortante, mucho más compatible con una botella rota”, indicaron los forenses al jurado. Los expertos consideran que se ejerció y se mantuvo una presión con la botella rota, seccionando la yugular y causando la hemorragia mortal.

No falleció en el acto

El fallecimiento no fue instantáneo y los especialistas creen que los golpes previos hicieron que la víctima estuviera aturdida o incluso inconsciente. “Cuando se pierde litro y medio de sangre se pierde el conocimiento y la muerte ocurre poco después”, indicaron.

¿Si el autor hubiera socorrido a la víctima se habría salvado? “Para que el corte no fuera mortal, sería necesaria una atención urgente de una persona con gran pericia y, aun así, no se garantiza la supervivencia. Tendría que haber sido asistido con carácter urgentísimo por una persona experta”. Taponar la herida no hubiera bastado, creen.