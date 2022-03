Reflexiones sobre la educación de los hijos

De nuevo quiero y me atrevo a pasarles a ustedes algunas de mis reflexiones y pensamientos, seleccionadas entre las que cada día, a medianoche, a través de WhatsApp, comparto con algunos de mis familiares y amigos. Son simples meditaciones a viva voz, de las cuales algunas son originales, varias ya enunciadas y renovadas y otras copiadas ad litteram. Si no cito a la totalidad de los autores, no es para sustraer sus pensamientos sino porque ignoro en ese momento a quién pertenecen, y porque con el paso del tiempo y las lecturas continuadas, uno acaba haciendo suyos los saberes de otros. Tampoco pretendo, ni mucho menos, que las acepten; son una mera invitación a la convivencia analítica de cada uno de ustedes. Léanlas, si de tiempo disponen y les place, y valoren hasta donde están de acuerdo o no con lo que van a leer. Y por supuesto no pretendo convencer a nadie ni mucho menos liderar a nadie. Los que ya tenemos muchos años tenemos más que suficiente con liderar nuestra propia vida.

Quiero hoy dedicarle estas reflexiones a los padres, máximos responsables de la educación de sus hijos. Vaya por delante que reconozco que, aunque bastantes han tenido la fortuna de poder estudiar y sancionar sus conocimientos, ninguno, que yo sepa, ha revalidado su capacidad para ejercer la paternidad. Yo mismo me encuentro entre esos afortunados que pudo adquirir conocimientos; sin embargo, aunque me han exigido obtener el título de bachiller para seguir una carrera universitaria, cursar y terminar la carrera de medicina para poder ejercer de médico, obtener el carnet de conducir para poder llevar un coche..., nadie me obligó previamente a demostrar mi capacidad para ser padre responsablemente y tener y educar hasta siete hijos.

La monja de origen albanés Santa Teresa de Calcuta (1910-1997) afirmó en su día: “Pienso que el mundo hoy en día está cabeza abajo, y sufre tanto porque hay muy poco amor en los hogares y en la vida familiar. No tenemos tiempo para nuestros hijos, no tenemos tiempo el uno para el otro”. Son palabras llenas de certidumbre que hemos de aceptar y que, en unos casos vimos agravadas y, en otros desvirtuadas, por las restricciones y limitaciones de libertades impuestas en la actual pandemia, aún ahora latente y con capacidad para seguir matando. No obstante, también es cierto que esta situación conllevó a que los padres tuviesen una convivencia más cercana y continua con sus hijos, con sus ventajas y sus riesgos, ya que, al ser más duradera e intensa, influenció más los pensamientos y sentimientos de toda la vida de sus hijos.

Esta situación tan especial me llevó a meditar sobre aquella verdad denunciada por la médico y pedagogo italiana María Montessori (1870-1952): “Si la ayuda y la salvación han de llegar sólo puede ser a través de los niños. Porque los niños son los creadores de la humanidad”. Y como de humanidad se trata, es bueno recordar que no debemos perder la fe en ella y que sigue siendo válida la comparación del océano que siempre está limpio a pesar de la podredumbre que los hombres le echamos. Todo se queda en simples gotas de suciedad en un océano inmenso de hombres buenos. No debemos olvidar el cuidado inmenso que hemos de prodigar a nuestros hijos o nietos, puesto que serán tan buenos como la educación que sepamos darles y tan brillantes como le dejemos, de acuerdo a su propio potencial y las posibilidades que pongamos a su disposición. Tampoco podemos perder de vista que los hijos necesitan mucho amor, más del que ellos, por su inmadurez, son capaces de expresar. Decía el sacerdote francés y fundador de los Hermanos Maristas, Marcelino Champagnat (1789-1840): “El carácter más apropiado para educar humana y cristianamente a los niños y jóvenes es el que reúne la jovialidad, la afabilidad y la constancia que sólo se hallan en un corazón humilde y bondadoso”

A la hora de darles educación y compartir nuestros conocimientos con ellos es bueno considerar aquello que dijo el escritor irlandés y Premio Nobel de Literatura William Butler Yeats (1865-1939): “La educación no es llenar un cubo, es encender un fuego”. Hemos de procurar descubrir las capacidades de nuestros hijos, pero no decirles cuáles han de desarrollar y potenciar. El futuro de los niños, y por lo tanto de la sociedad, está condicionado en gran parte por que los padres permitan y ayuden a que sus hijos sean hombres auténticos, no modulados a su gusto y manera. Hay que dejarles que sean como ellos quieran, que es lo que pueden y deben ser y no como a nosotros nos plazca, aunque nos suene bien. No, no nos afecte que nuestros hijos sigan un camino distinto al nuestro; lo único que ha de importarnos es que vayan por un buen camino, pero el que ellos escojan libremente y al que hemos de concurrir dándole todo el apoyo que podamos. O dicho de otra manera, facilitémosle que sean hombres que busquen libremente su destino, llevando su verdad en la mano, hombres con más ganas de dar que recibir. Aunque después le paguen con la ingratitud, deben tener la convicción de que siempre es motivo de alegría el haber cumplido con el deber, de acuerdo con la razón la conciencia y las leyes. Si bien lamentablemente hay leyes que no son justas, son inmorales y van en contra de la naturaleza.

De todos modos, todo tiene sus limitaciones, el proceso educativo también. Es imperativo educar a nuestros hijos y establecer normas de conducta, pero al tiempo dejarles ser un poco irresponsables, de acuerdo a su edad e inmadurez; el exceso de responsabilidad les obliga a dejar de ser niños. En todo lo posible estableceremos pocas prohibiciones a nuestros hijos porque lo que hacemos es estimular el deseo de lo prohibido. Además no sea que buscando tanta perfección los dejemos sin infancia. En fin, ni ángeles ni demonios, solo niños.

Cuando transcurran los años y nuestros hijos nos reclamen “nuevas libertades”, le contestaremos que no se apuren, que todo llegará, que no nos pidan lo que no es propio de su edad. Además le diremos que si tienen tanta prisa en adelantar la madurez que aún no han alcanzado, después lamentarán haberse quedado sin infancia y juventud. Se verán adultos sin haber sido jóvenes. Aunque también es verdad que si llegada una edad un hombre no madura, sin dejar de ser jovial, es un insoportable inmaduro.

También le enseñaremos a nuestros hijos que es mejor ser prestigioso que popular, que mucho más importante es el recorrido con el que uno llega que el éxito, que no siempre se llega a alcanzar; que los hechos son mucho más importantes que las palabras; que demostrar es mucho más importante que hablar; que hay que permitir que ingrese en nuestro cerebro la información sería y honesta y no la inconsistente y escabrosa; y que hay tratar de ganar pero no de ganar de cualquier manera... en definitiva, que aprendan a ser hombres de bien. Con esa finalidad les imbuiremos, ya desde el inicio, que para ser bueno no basta con tener buena fe y no ejercer la maldad; la bondad exige un ejercicio activo y generoso. También deben aprender a ser moderados; aunque se diga que el hombre es el animal racional por excelencia; contemplando a algunos, uno diría que no es más que un omnívoro con pantalones, corbata y grandes fauces.

No dejemos de inculcarles mucha consideración y amor a su familia, lo que exige que cuiden su lengua cuando hablen de su familia o amigos porque, de lo contrario están contribuyendo a deshacer lo mejor que tienen. Lo bueno de los que nos quieren es que serán siempre nuestro apoyo nos salgan bien o mal las cosas. Tienen que saber nuestros hijos que en el juego de la vida han de jugar con las cartas buenas, léase: entrega, amistad, fidelidad y lealtad… y siempre a un solo número: la familia y los amigos. Un conjunto que tienen que saber y ejercer desde el principio, con un eje central, el cariño a sus padres, abuelos y hermanos, con toda naturalidad, pero teniéndolo muy en cuenta, no sea que no caigan en ello hasta el momento de perderlos. Y, cuando por edad o enfermedad, abuelos y padres se vayan de manera definitiva, han de tener presente que somos quienes somos gracias a los que nos han precedido y lo que hemos hecho después con lo que antes nos habían enseñado. Por eso estamos obligados, aunque sea solo en su memoria, a reponernos de su pérdida y seguir, para que ellos nos puedan mirar desde arriba con una sonrisa de satisfacción.

Viene a mi memoria la edad en la que yo era niño y se prodigaba la costumbre de las llamadas visitas de cumplido, a las que de vez en cuando te llevaban sin consultarte. Era lo más ridículo que existía, se hablaba del tiempo, que si hacía frío que si hacía calor y poco más. Tengo bien presente que aquellas señoras, que uno veía como viejas empolvadas —aunque posiblemente no lo eran tanto— te achuchaban y te decían que eras muy rico, con un gesto muy repetido: mientras te alababan, en signo de cariño te apretaban las mejillas. Lo recuerdo muy bien, porque el apretujón era molesto; sin embargo, las perdono porque, recapacitando, me doy cuenta de que aquellos momentos eran todo bondad.

He de confesar que en más de una ocasión he mirado a uno de mis hijos cuando eran niños y he sentido a la vez, de forma contradictoria, el deseo y la pena de que se hiciesen mayores. También es verdad que en algún momento puede suceder que un hijo se vaya de casa, en apariencia cansado de lo que le rodea, pero la realidad es que casi siempre lo que le ocurre es que está cansado de sí mismo y, al volver, lo que dice es que está cansado de los demás. Sin embargo, asimismo es cierto que llegará una edad en que sí se marcharan para formar su propia familia, que con certeza también será la nuestra.