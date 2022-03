El nuevo alcalde de Vilar de Santos, Antonio Míguez, tomó ayer el bastón de mando de la alcaldía, que le traspasó Xan Jardón con su dimisión por motivos personales. El nuevo regidor se comprometió a que “nuestro Concello siga siendo de los mejores de Ourense y de Galicia. Quiero contar con todos para seguir progresando”. Asegura que “juntos llegaremos siempre lejos. En este Concello llevamos trabajando así desde hace 40 años”. También quiere recuperar las “xuntanzas”, cada dos meses, “como se hacía antiguamente” y aseguró que “yo no tengo muchos intereses políticos, tengo una edad y vengo para hacer una transición de unos años, en los que espero dar lo mejor de mí”.

Vilar de Santos no inicia una nueva etapa con el cambio de alcalde, sino que más bien es una continuidad. Míguez indicó ayer que “si seguimos unidos como hasta ahora, no habrá quien nos pare. Somos nacionalistas, somos progresistas, somos solidarios con los débiles, pero sobre todo somos de Vilar de Santos”. El nuevo regidor aprovechó para aclarar que “los alcaldes ninguno vino a lucrarse como pasa en otros concellos; esto es Vilar de Santos”. Aseguró que a partir de ahora está a disposición de todos los vecinos, y “agradeceré todas las propuestas y ayudas que me hagáis”, añadió.

El alcalde anunció que en abril se aprobarán los presupuestos de 2022 en un concello que “no tiene deudas”, y que quiere seguir mejorando los servicios de ayuda en el hogar, trabajando por el centro de día y las viviendas comunitarias, mejorando la escuela infantil, el parque empresarial, así como completar el alumbrado led en todo el municipio, ya que solo queda O Vieiro y un poco del polígono.

Míguez confía en contar con la colaboración de los jóvenes, ya que “pienso que somos el concello de A Limia que más gente joven tiene. En este primer trimestre de 2022 han nacido tres bebés.