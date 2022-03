Un menú degustación vegano y de kilómetro 0 en Allariz: “Se hace con nuestras raíces”

El jefe de cocina, Gerson Iglesias, explicó a los comensales que “la savia que circula por Erva está compuesta por la sostenibilidad y respeto por toda la gente que está detrás del restaurante. Está compuesta por nuestras raíces, unas raíces que profundizan en esta tierra, intentando colaborar en su economía y ecología. Estamos seguros de que se va a saborear lo mejor de nuestra tierra, en la que creemos y que queremos cuidar, para conseguir cada día un mundo mejor”.

En la presentación se mencionó a los productores locales, como MiMá, O Rexo, Pepiño, Petelo, Briugu, Fina Rey, Pan do Tomás y Carabuñas. Y también a varios provinciales, como Pinsa di Nico, Porco Celta, Teijeiro, Galo Celta, La despensa de Lujo y Shiitake de Trives.

La accesibilidad para todos los clientes con gustos o intolerancias está asegurado. “Queremos que sea un espacio para todos, por eso tenemos opciones diversas en cocina vegetal. En esta nueva etapa ofrecemos un menú degustación, también con productos de kilómetro 0”.

Alcachofas o espárragos formarán parte de un menú especializado en verduras y hortalizas que costará unos 60 euros.

Contra el desperdicio de comida

OCA Hoteles se suma a la lucha contra el desperdicio de alimentos, que en Galicia supone 76 kilos al año. Es la primera compañía hotelera de Galicia que se adhiere al Too Good To Go. Se trata de una aplicación que permite comprar a precios reducidos paquetes sorpresa que contienen excedentes de comida.