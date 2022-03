Coincidindo co 134 aniversario do nacemento de Ramón Otero Pedrayo, a Xunta e a Fundación dedicada ao autor celebraron onte na casa-museo de Trasalba a entrega dos galardóns do primeiro premio anual Otero Pedrayo para estudantes da ESO e Bacharelato destinado a contribuír ao coñecemento da personalidade dun dos membros clave do Grupo Nós e perpetuar así a súa memoria e obra entre a mocidade.

O premio individual, un ordenador portátil, foi para Hadrián Félix Neira Varela, estudante de segundo de Bacharelato do IES Eduardo Pondal, de Ponteceso, polo traballo presentado baixo o pseudónimo ‘Palaseu’ e co lema Granito. Pola súa banda, o premio colectivo recaeu na clase de segundo de Bacharelato dese mesmo centro, que, baixo o pseudónimo O Clan dos Pedrayo, entregou un traballo que afonda no estudo da etnografía, das construcións populares e da arquitectura tradicional da comarca de Bergantiños. Este grupo, composto por 11 estudantes, foi premiado cunha ruta cultural que comezou no castro de San Cibrán de Las e rematou cun roteiro literario oteriano por Ourense. Este certame permitiu ao alumnado achegarse á figura de Otero Pedrayo, que é, en palabras do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, “un magnífico referente para a mocidade”. No acto participaron os alumnos premiados acompañados polos seus profesores, ademáis de Eduardo López Pereira (presidente da fundación), Xesús Alonso Montero, Patricia Arias Chachero, César Fernández, José Luis González López e Daniel Lorenzo Valdivieso.