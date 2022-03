Antonio Míguez Nogueiras será a partir de hoy el que ocupe la alcaldía de Vilar de Santos, tras la renuncia de Xan Jardón por motivos personales. El pleno en el que tomará posesión se celebra este mediodía. Su relevo lo toma alguien con mucha experiencia, ya que Míguez lleva desde 1999 siendo concejal y 18 años en la tenencia de alcaldía, primero con Antón Jardón y posteriormente con Xan.

El nuevo regidor destaca que, en este último mandato, se ha seguido apostando por los servicios y el asfaltado de pistas, y se hizo una nueva traída de agua en Galloso, con algunos proyectos más aún están por terminar. “Tenemos uno de los mejores servicios de la comarca y es donde voy a trabajar más, para mantener los servicios buenos y baratos, como continuación de lo que hizo Xan”, afirma.

“Prácticamente tenemos casi todo en marcha pero la intención es, con el problema de la sequía, reincidir en incorporar más agua a las redes municipales, buscando más manantiales. No suele haber problemas pero con esas cosas no se puede esperar a que sucedan, aquí vamos adelantados a los acontecimientos de esta clase”, señala el nuevo mandatario.

También quiere dar en el polígono local un retoque a la señalización, así como renovar aceras y hacer limpieza general. Destaca que Xan estuvo 16 años de alcalde y aunque parezca que no se renuevan las cosas “sí se renueva, ya pasaron varios, y yo seré el sexto. Y concejales, cien o más”.

La renuncia de Jardón no lo cogió por sorpresa, “ya lo veníamos tratando, tenía razones personales, y yo como estoy jubilado decidí relevarlo”. “Aquí no tiene tanta importancia ser edil o alcalde, somos un grupo de gente que llevamos muchos años en la política y no hay ese interés por ser alcalde o concejal. Somos nacionalistas progresistas”, resume. Míguez dice que son un grupo de 20 a 30 unidos para tomar decisiones, y no sabe si será así en todos los sitios. En Vilar, finaliza, “somos algo diferentes”.