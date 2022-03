Jácome fiscaliza a su jefa de Protocolo porque "no ve normal" que Araújo (C´s) oficie más bodas que él

Mientras en el exterior del Auditorio Municipal, donde siguen celebrándose los plenos del Concello de Ourense, funcionarios convocados por CC OO, se concentraban ayer para pedir “respeto ” al alcalde con los trabajadores municipales, Gonzalo Pérez Jácome volvía a realizar otra insólita intervención plenaria, al reconocer que tiene un conflicto abierto con otra funcionaria, la jefa de Protocolo. El regidor confesó que ha fiscalizadó su labor, pues no ve “normal”, que el concejal de Ciudadanos, José Araújo, oficie el 50% de bodas civiles en el Concello, y que apenas nadie quiera que los case el alcalde, cuando tuvo más votos y goza de mayor simpatía en las encuestas, según él. De hecho ahora es la Oficiala la que se entrevista con las parejas que pidan casarse en el Concello por lo civil y, si no tienen claro qué concejal quieren que les case, se les invita a que lo haga el alcalde, ávido por lo que se vio ayer, por oficiar bodas. El curioso episodio, arrancó cuando José Araújo, acusó en el pleno al alcalde de “humillar” a la jefa de Protocolo, “a la que me encontré llorando el sábado”, porque el alcalde había puesto en duda que la mayoría de las parejas prefieran a Araújo, y está convencido de que es ella la que impone a este concejal. Jácome fue más allá y tiró de encuestas. “Aquí algo raro está pasando , me dije. No es normal que una persona con el 3% de los votos de los ciudadanos, tenga el 50% de e peticiones de las parejas para que los case” abundó el alcalde en referencia a Araújo.

“¿De qué se ríen?” Jácome fue más allá, y puso el ejemplo –para algunos no muy afortunado– del edil Mario Guede (PP), presente en el salón de plenos, y al que recientemente le falleció su esposa. “Fue un entierro populoso, lo que demuestra lo querido que es en la ciudad, sin embargo solo un 8% de las parejas piden que los case Mario Guede” , insistió el alcalde. La investigación que puso en marcha Jácome, con llamadas, supuestamente, a los contrayentes para saber si habían elegido libremente al oficiante de sus bodas en el Concello, desató las carcajadas de los ediles, que eran ya indisimulables, hasta debajo de las mascarillas. “De que se ríen?”, les preguntó, molesto. “Y usted es una ignorante estadística” , bramó contra una edil que puso en duda la veracidad de sus datos. Fue una de las curiosidades de una sesión en la que aprobó, por unanimidad de todos los grupos, una moción del BNG por la cual el gobierno local se compromete a iniciar gestiones antes la Xunta para recuperar un proyecto dormido en un cajón desde 2008, y que ahora todos creen importante para el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad: el soterramiento parcial de un tramo de la avenida de Otero Pedrayo, para liberarlo del tráfico rodado, y conseguir así la unión real de los campus norte y sur, divididos en la actualidad por esta carretera, de intenso tráfico rodado. Tampoco faltaron discrepancias del alcalde con sus socios de Gobierno del PP, que se abstuvieron, en lugar de votar en contra de una moción del BNG, que pedía al alcalde que pare la compra de buses, y consensúe antes el modelo de transportes de viajeros que necesita la ciudad, con los partidos y colectivos vecinales. “Vaya, tiene doble vara de medir el PP” contestó el alcalde a sus socios, pues el transporte de viajeros quieren consensuarlo, pero el Plan de Urbanismo, no”. Pese al tono beligerante que siguen teniendo los plenos entre alcalde, la oposición y ahora también contra sus socios del PP, a los que no les pasa una, las mociones fueron la única posibilidad de debate, en un orden del día sin otro asunto ni proyecto a aprobar. Lucha contra el vandalismo El PSOE logró sacar adelante por unanimidad, una moción de puesta en marcha de un plan de choque para la limpieza de pintadas y eliminación de cartelería ilegal, y para la recuperación de espacios degradados, aunque, como no son vinculantes las mociones, dependerá ahora del Gobierno municipal que se cumpla o no. También se aprobó, aunque con el voto en contra de PP y DO, una moción del PSOE en la que proponía peatonalizar el tráfico en Progreso y Avenida de Ribeira Sacra los domingos, de 9 a a 14 horas, siguiendo algo que se hace ya en grandes ciudades de todo el mundo, para ganar ese espacio para los ciudadanos. Se generó un intenso debate, pues el edil de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, justificó el rechazo a esta propuesta en los 50 camiones de gran tonelaje que no tendrían por donde circular, al cerrar esta vía de entrada y salida a la ciudad. Ucha si se comprometió a pedir un estudio en el Concello, para ver si se puede ejecutar una propuesta del no adscrito Laureano Bermejo, de eliminar el giro a la izquierda, en determinados puntos de la ciudad sin control semafórico o doble carril, para rebajar siniestralidad, combustible y tiempo.