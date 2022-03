Día 8. La invasión de Vladimir Putin ya se cuenta por días y sobrepasa una semana con un alto al fuego temporal en una su surrealista invasión del país ucraniano, que ya suma más de 2.000 bajas civiles. Ante la situación de éxodo de los ucranianos y su difícil situación de refugiados, la sociedad ourensana no se ha quedado impasible ante la barbarie que se está produciendo en el este de Europa. Todo lo contrario, se organizan por whats app, buscan soluciones y lo más importante es que involucran al resto de la sociedad.

Las entidades locales, las organizaciones y asociaciones sociales, los emprendedores, las empresas y las personas físicas aportan su granito de arena para intentar cubrir las necesidades más inminentes que tienen ahora mismo los emigrantes que están huyendo de la invasión rusa.

Ourense dispondrá los centros cívicos como puntos de recogida

San Xoán de Río ya se ha posicionado, ofreciendo un espacio para refugiados jóvenes que salen de Ucrania. A Pobra de Trives cumple su segundo día con una campaña de recogida de todo tipo de material que terminará el día 10 para después ser enviado. Y el gobierno municipal de O Carballiño y su sede diocesana invitan a colaborar con Cáritas que urge que “sea cuanto antes” para que una empresa de logística lleve todo el material hasta la ciudad Leópolis, a 80 kilómetros de frontera. Estas recogidas serán periódicas y se pueden dejar en Cáritas de O Carballiño y también en el templo de Veracruz.

Desde el gobierno municipal ourensano adelantan que están hablando con diferentes entidades deportivas para ver qué forma de colaboración pueden establecer para recaudar material y señalan que habilitarán los centros cívicos de la capital para poder ser puntos de recogida de material que la sociedad pueda ofrecer.

Todavía no han explicado cómo ni en qué horarios, pero según señalan, lo harán “con la mayor brevedad” dado que la situación lo requiere. Además, también involucrarán a los profesionales y voluntarios de Protección Civil para que logísticamente toda la recogida sea más efectiva.

Xinzo pide ser centro de acogimiento para refugiados

Otra de las entidades locales que puso en marcha la maquinaria solidaria, fue el Concello de Xinzo de Limia que se suma a la condena por la invasión rusa y pretende crear una red de familiar para acoger a los refugiados ucranianos. Todos los grupos de la Corporación aprobaron ayer una serie de medidas como la de poner a disposición los espacios públicos como el pabellón polideportivo y todos aquellos que puedan ser de utilidad pública y social ante el éxodo de la sociedad ucraniana del país.

Además hacen un llamamiento a los vecinos para que aporten “sacos de dormir, ropa interior térmica, calcetines, guantes, baterías, tiendas o linternas” , entre otros utensilios y necesidades básicas para cubrir. A aquellos interesados pueden entregar el material en la sede de Protección Civil, o llamando al teléfono 629470812 o entregar el material en el primer piso de la Casa Consistorial.

Arlequín no descansa

La Escuela Infantil Arlequín, ubicada en la ciudad de Ourense, lleva con la jornada de hoy dos días recogiendo enseres y material para la sociedad ucraniana. Todo nació de forma espontánea y con el compromiso de trabajar más por el bien colectivo y una causa solidaria. Las profesionales de la escuela y su directora Samanta Gil abren la puerta de sus instalaciones para ser un punto de recogida.

La directora explica que “nos daba mucha pena toda la situación que se está viviendo en Ucrania y vimos que la única manera que teníamos de ayudar era pidiendo el material que hacía falta como por ejemplo, material sanitario, comida y ropa”. Y añade que “desde que lo publicamos y lo difundimos entre las familias, nos llaman de seguido para informarse que es lo que más hace falta o el horario que tenemos para saber en qué hora lo pueden traer, hasta cuanto tiempo tienen para traerlo, la verdad es que la gente se está volcando”.

Describe como una “aberración” lo que está pasando y piden que participen toda la gente que quiera que es “por una causa excepcional”. Samanta finaliza diciendo que “ponemos nuestro granito de arena, porque no podemos ayudar de otra forma”.

Rusia acoge a Ucrania

Jessica Pérez y Érika Bertólez, de Noi Stile Italiano, no tienen prácticamente espacio en su tienda para albergar las cajas con material para enviar a Ucrania. Érika dice que “surge que con la invasión rusa a Ucrania, a Jessica le tocaba un poco de cerca y decidimos la recogida, pero no nos esperábamos para nada esta faceta solidaria de toda la gente que vino. El otro día abrimos la puerta y había gente esperando para entregar cosas. Dijimos que haber si traen alguna caja, pero tenemos más de 20 cajas”.

Jessica es la propietaria y durante una época de su vida vivió en Italia, donde trabajó con rusas y ucranianas. Ella es cubana, ahora afincada en Ourense, y dice que “hablando con una amiga rusa en Italia, que tiene amigas ucranianas en Ucrania, me dijo que las iba a acoger en su casa de Italia y cuando hablé con ella me contó que estaba llorando porque cuando habló con sus amigas ucranianas escuchaba el llanto de los niños y también los disparos que se estaban produciendo”.

Se lo comentaron entre ellas y decidieron moverlo entre sus clientes y también por redes sociales. Todo esto, en un negocio que solamente lleva dos meses abierto. Érika señala que “lo publicamos en las redes sociales y fue rodando, fue rodando hasta que ahora mismo hemos tenido que pedir que nos dejaran un almacén porque no nos llega la tienda para todas las cosas que tenemos”.

"Para la próxima semana haremos otra recogida"

La solidaridad no entiende de edad y por la tienda han pasado desde personas jóvenes hasta personas mayores. Érika adelanta que “para la próxima semana vamos a hacer otra recogida de material en otro local, porque aquí está todo ocupado”.

Para aquellos interesados, comentan que “toda ayuda es poca, que todo hace falta, que no se lo piensen porque es por una buena causa, que traigan lo que puedan”. Y añaden que “es el granito de arena que podemos aportar a esta situación, aunque a veces impresiona, ver por ejemplo la ropa de bebé, impresiona”.

Tanto desde la tienda como de la escuela infantil dan las gracias a Fundiciones Rey, una empresa de Vilagarcía de Arousa, que exporta su producto a Polonia y, si no hay cambios, será la encargada de llevar el material. No están solas en esta ola de solidaridad, si no que varios centros educativos como el Colegio Plurilingüe San José también se ofreció como punto de recogida, al igual que Cova Meiga en O Vinteún, Deliveggie Ourense en Valle Inclán o el Centro Comercial Ponte Vella.