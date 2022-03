El guiño inversor de Feijóo con Ourense

El Consello de la Xunta que ayer presidió en Ourense Alberto Núñez Feijóo, que se producía apenas unas horas después del anuncio de su inminente marcha a Madrid, fue un guiño del presidente con su ciudad natal, pues se aprobaron o anunciaron diez proyectos para la provincia, la mayoría a ejecutar a corto o medio plazo, por importe de más de 64 millones de euros. Cierto es que buena parte son a través de los fondos Next Generation, pero el orden del día del Consello de la Xunta dio un especial protagonismo a Ourense.

Entre los proyectos aprobados o anunciados ayer se incluyen, junto con la compra este mismo año de los terrenos para el nuevo edificio de la Xunta en As Lagoas (18 millones de euros), un servicio de medicina nuclear en el CHUO (5,5 millones); la instalación del primer Centro de Ciberseguridad de Galicia (3,5 millones); así como una ampliación del suelo en el polígono en el que invertirán 10 millones de euros más o los 17 millones de euros para la revalorización cultural y turística de la fortaleza de Monterrei.

Sendas peatonales.

Los proyectos para Ourense centraron el orden del día de un Consello de la Xunta que arrancó con el anuncio del inicio de expropiaciones para dos sendas en la carretera O-101 a su paso por los concellos de San Cibrao y Pereiro de Aguiar, y por el de Paderne de Allariz, con una partida de un millón de euros.

Polígonos agroforestales.

También se declaró la utilidad pública y de interés social de los dos primeros polígonos agroforestales de iniciativa pública, que irán en los concellos ourensanos de Oímbra y Cualedro, que afectan a una superficie de 22 hectáreas en Oímbra y de 64 hectáreas en Cualedro.

Estadio de O Couto.

Siguiendo el orden del día del Consello de la Xunta celebrado ayer en la delegación territorial de Ourense, se informó del contrato para las obras de reforma y mejora del Estadio de Fútbol de O Couto, en Ourense, con un presupuesto de casi 2 millones de euros. Se espera que estén adjudicadas en el mes de junio y rematen a principios de 2023, y tienen como objetivo principal asegurar y proteger las estructuras para incrementar su vida útil.

Fortaleza de Monterrei.

También se aprobó impulsar la fortaleza de Monterrei y su aprovechamiento turístico y cultural, con una partida de casi 17 millones de euros del Plan Xacobeo Next Generation. El proyecto incluye actuaciones en cuatro inmuebles, que en el futuro tendrán uso hotelero y gastronómico.―Se prevé que las obras estén licitadas a finales de este año, con el objetivo de que se inicien los trabajos en 2023 y finalicen en el 2025 .

Tecnópole.

El Plan Estratégico 2022-2024 del Parque Tecnológico, para consolidar su actividad empresarial a través de la innovación y la sostenibilidad, incluye, como primer paso, la puesta en marcha de la aceleradora Galicia Avanza, especializada en la internacionalización de pymes innovadoras, y que contará con una inversión de 2,24 millones de euros, según se adelantó ayer.

340.000 m2 en el polígono.

También anunciaron que la Xunta habilitará otros 340.000 metros cuadrados de nueva superficie industrial en el polígono gracias a una inversión de cerca de 10 millones de euros. El objetivo es reactivar esta área, estratégica para la evolución empresarial de la comarca de Ourense.

Edificio de la Xunta.

La Xunta anunció que va a convocar un concurso de ideas para decidir el diseño de la nueva sede administrativa única en Ourense, que está previsto ubicar el barrio de las Lagunas, y que unificará las distintas sedes autonómicas de Ourense. El Consello de la Xunta había autorizado en diciembre la adquisición, por parte de la Consellería de Facenda e Administración Pública, de cuatro parcelas en Ourense por importe de 8,47 millones de euros, pero la inversión total prevista será de 18 millones de euros al remate de la obra.

Centro de Ciberseguridad.

La Xunta anunció también ayer en Ourense, que destina casi 18 millones de euros a medidas para hacer frente a la ciberdelincuencia en Galicia. Este año tiene previsto, además, iniciar las obras para la construcción del Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Galicia (Ceciga), según confirmó ayer el Ejecutivo gallego, lo que implicará una inversión para su puesta en marcha de unos 3,5 millones de euros. La Xunta apuesta porque sea la ciudad de Ourense la que acoja esta infraestructura, “que será clave en el desarrollo de la estrategia de ciberseguridad de Galicia”, señalaron.

Unidad de Medicina Nuclear.

xEl Consello de la Xunta también anunció que destina 5,5 millones de euros, para un nuevo servicio de medicina nuclear en el CHUO. Entre sus cuatro áreas de actuación previstas, destaca un equipo PET- TC, el primero que se va a instalar en la provincia de Ourense y que evitará el traslado de pacientes al Área Sanitaria de Vigo para someterse a estas pruebas.

5,2 km. de senda peatonal

El Consello de la Xunta dio ayer luz verde ayer a la propuesta de construcción de un itinerario peatonal y ciclista que conectará la ciudad de Ourense de norte a sur, partiendo de la estación intermodal, continuando por el Barbaña hasta el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y finalizando en Seixalbo. El proyecto tiene una inversión prevista de 4,5 millones de euros. Esta intervención se enmarca en los proyectos impulsados por la Xunta, al amparo de los fondos Next Generation, con el fin de fomentar la movilidad sostenible en las ciudades gallegas. Se trata de un itinerario que integrará 5,2 kilómetros de sendas. Arrancará en la estación intermodal, seguirá por la avenida de As Caldas, el Puente Romano, el Paseo del Barbaña, CHUO, Expourense y Pazo de los Deportes Paco Paz. Estas actuaciones, que configuran un eje norte-sur a lo largo del río Barbaña, proseguirán desde Puente Sevilla hasta Seixalbo y Bemposta a través de la O-105. Como la ruta, comienzan en la futura estación intermodal del AVE, se realizará una remodelación completa de la avenida de As Caldas, humanizándola y convirtiéndola en una puerta de entrada a la ciudad.