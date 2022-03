La magistrada del Penal 1 de Ourense resolverá si A. G. R., una auxiliar que atendía en un geriátrico de A Rúa a un hombre de 83 años que sufrió una caída en el baño cuando la trabajadora salió un momento debe ser condenada o su posible imprudencia no tiene reproche penal.

La defensa y el fiscal solicitan la absolución. “Fue un triste y fatal accidente, una desgracia, pero no se cumplen los elementos para considerar que cometió un delito”, expresó el representante del ministerio público. La hija y un hermano del fallecido ejercen dos acusaciones particulares. Solicitan 4 años y medio de prisión y 5 de inhabilitación.

El fiscal: "No es una imprudencia grave apartarse un minuto de una persona que se podía levantar por sí misma y que no tenía asistencia las 24 horas. Se trató de ocultar una caída, es evidente que no actuó bien, pero no hay delito"

“Es evidente que estuvo solo dentro del baño cuando era una persona que no podía estar sola, porque era absolutamente dependiente. Ella supo que se cayó y que tuvo un golpe, hubo un estruendo, vio un hematoma pero no comunicó nada y eso lo privó de que recibiera el tratamiento necesario. Era quien lo asistía y tenía la obligación de comunicarlo. Tuvo una actitud negligente. Cometió una imprudencia grave que derivó en el fallecimiento. Aceptamos que no quería que se cayese pero fue imprudente en su obligación profesional, dejándolo solo y ocultando la caída”, expresó en su informe el abogado de la hija, aunque se mostró a favor de una pena mínima y de que se le suspenda para que no vaya a prisión.

La acusación particular que representa al hermano del fallecido afea que la acusada “en ningún momento avisa a los responsables de una caída que calificó como un leve deslizamiento”.

“Lo cierto es que sí hubo un golpe, las testigos dijeron que escucharon un estruendo, pero no es una imprudencia grave apartarse un minuto de una persona que se podía levantar por sí misma y que no tenía asistencia las 24 horas”, esgrimió el fiscal.

El representante del ministerio público cuestiona que solo se hubiera dirigido la acción contra la encausada cuando otras tres trabajadoras, las que acudieron en auxilio y levantaron al hombre del suelo, también fueron expedientadas y tampoco comunicaron la caída en el primer momento.

La impresión del fiscal es que “trataron de quitar hierro” al incidente suponiendo que no tendría efectos. “Se trató de ocultar una caída, es evidente que no actuó bien, pero no hay delito. Aunque estuviera delante es posible que no hubiera podido evitar la caída tampoco”, dijo el fiscal.

La forense dice que el hematoma subdural que tenía el octogenario era de “una entidad suficiente como para causar la muerte independientemente de la patología respiratoria”

El usuario no hablaba ni se movía, según la enfermera del geriátrico. Pero “estaba perfectamente” tras el percance, aquel sábado 22 de julio de 2017. “Comió de maravilla”, añadió la sanitaria. La jornada siguiente, en cambio, la profesional solicitó su ingreso en el hospital porque presentaba dificultad respiratoria.

“Vi que respiraba mal, le miré la saturación y tenía insuficiencia. Llamé al hospital y lo derivé”. Entró en el hospital de O Barco con fiebre, por una neumonía grave, con problemas respiratorios y cardíacos, y sin que los médicos fueran informados de que se había caído. A los dos días, tras enterarse la familia del percance, alertaron y se le realizó un TAC. El paciente refería dolor y además tenía síntomas neurológicos de que algo podía ir mal. Le detectaron una fisura de cadera y un hematoma subdural.

Según los médicos, la causa fundamental de la muerte es la neunomía complicada con su patología respiratoria, pero en su mala evolución influyó el hematoma en la cabeza. En cambio, la forense que examinó al fallecido considera que la hemorragia interna es la causa fundamental.

Era de “una entidad suficiente como para causar la muerte independientemente de la patología respiratoria”, afirmó la perito. Según su visión, sin la neumonía también podía haber fallecido, debido a la “alta probabilidad” de mortalidad que entraña un hematoma subdural. La experta aclaró que este sangrado cerebral “no tiene por qué manifestarse” externamente.

En las horas previas al percance, el mayor se encontraba “en perfecto estado, muy bien”, aseguró la enfermera. Su versión es que ella no sabía que el hombre se hubiera caído, porque de lo contrario habría activado el protocolo para derivarlo al hospital.

La enfermera afirma que el octogenario “no tenía ningún golpe ni herida ni nada, estaba perfecto. Exploré todo y no vi nada. Si me dicen algo sobre un mínimo golpe en la cabeza, lo hubiera derivado al hospital nada más saberlo”

La acusada bajó con él en la silla de ruedas desde la habitación. “Dijo que había tardado un poco más con él porque en la silla se le había deslizado y ella lo había acompañado mientras se escurría”.

La enfermera sostiene que “todos los días” exploraba a este usuario, porque era propenso a tener heridas por una piel sensible, y no hablaba, era dependiente y ni siquiera se movía. “Nunca lo vi dando un paso, no lo vi caminar nunca”, dijo.

“La única actuación imprudente fue dejarlo solo, pero con buena fe. Cómo alguien que cuida a una persona que no era absolutamente dependiente va a sospechar que por dejarlo un momentito se va a caer y, después, a sufrir fatalmente las consecuencias” La defensa

Aquella jornada, “lo revisé un poco por encima por la mañana y por la tarde rigurosamente. Estaba la hija”, explicó. El octogenario “no tenía ningún golpe ni herida ni nada, estaba perfecto. Exploré todo y no vi nada”, reiteró. “Si me dicen algo sobre un mínimo golpe en la cabeza, lo hubiera derivado al hospital nada más saberlo”, afirmó esta profesional, que también sostuvo que ninguna trabajadora la avisó de que hubiera escuchado un golpe.

La defensa esgrime que la imprudencia fue leve y, por lo tanto, sin repercusión penal. “Salió unos segundos y fatalmente en ese espacio de tiempo se cayó. Fue un acto imprudente pero no podía imaginar ni prever que dejando en la silla a esta persona, en un momento se cayese”, dijo el letrado.

“La única actuación imprudente fue dejarlo solo, pero con buena fe, como cualquiera con sus familiares o sus hijos. Cómo una persona que cuida a una persona que no era absolutamente dependiente va a sospechar que por dejarlo un momentito se va a caer y, después, a sufrir fatalmente las consecuencias”, expuso.