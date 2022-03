El Seprona de la Guardia Civil de Ourense, en colaboración con el servicio de inspección de defensa contra fraudes y calidad alimentaria de la delegación provincial de la Consellería do Medio Rural, ha intervenido más de 14.700 litros de vino elaborado con aditivos no autorizados en una empresa de Cambeo (Coles). No se han producido detenciones ni hay investigados. El cauce que se seguirá, en principio, es una sanción administrativa.

En el marco de la ‘Operación Opson’ agentes inspeccionaron la nave e intervinieron 14.742 litros de vino. Constataron la existencia en el vino “de productos enológicos y aditivos no autorizados” –las sustancias están siendo estudiadas–, y de etiquetado con variedades de uva “para lo que la empresa no estaba autorizada”.