Una acusada de imprudencia tras fallecer un usuario de un geriátrico dice que no lo oyó caer

¿Puede una persona mayor con algo de movilidad física pero con deterioro cognitivo quedarse sola en el baño? ¿Sufrió una caída y un golpe o se escurrió de la silla? ¿Fueron informados los responsables de lo que sucedió de verdad al usuario? Son algunas de las cuestiones que planean en el juicio a A. G. R., una auxiliar acusada de una imprudencia profesional grave, y de omisión del deber de socorro, tras la muerte en el hospital, nueve días después, de un usuario de un geriátrico, de 83 años, que sufrió un percance en el baño por el que terminó en el suelo.

El fiscal no ve delito –considera que la muerte se produjo por una imprudencia leve–, mientras que la hija y un hermano del fallecido ejercen dos acusaciones particulares. Piden 4 años y medio de prisión más 5 años de inhabilitación profesional. Culpan a la auxiliar de no avisar del golpe.

La acusación que representa a la hija del fallecido reprocha que la encausada “no comunicó dicha caída ni a los responsables del centro geriátrico, ni a su empresa titular, ni a la enfermera, ni por supuesto a la familia”

El suceso ocurrió la mañana del 22 de julio de 2017 en la residencia Nuestra Señora de Fátima, que gestiona la Fundación San Rosendo en A Rúa de Valdeorras. La encausada se encargaba del aseo y de vestir al octogenario. Según indica la acusación particular, al ser una persona incapacitada necesitaba de terceros para su cuidado y su atención, así como de al menos dos personas para realizar los cambios desde la silla de ruedas que utilizaba a la silla del baño o a la cama.

Las acusaciones particulares reprochan que, después de bañarlo, la trabajadora dejara solo al mayor en el aseo y se desplazara al interior de la habitación. La encausada entiende que sí podía dejarlo solo. Dice que salió para avisar a alguna compañera con la intención de que la ayudara a movilizar al usuario. Su versión es que no escuchó ningún golpe.

Otras empleadas de la residencia prestaron declaración como testigos y aseguran que sí escucharon un impacto y, poco después, el timbre del dormitorio accionado por la encausada. En el suelo del baño estaba tendido el señor, a medio vestir. La acusada, que venía de tocar el timbre de la cabecera de la cama, “estaba muy nerviosa y solo decía: ayudadme a levantarlo”, añadió una trabajadora.

“Estaba nerviosa y disgustada”, expresó otra. Una exempleada del geriátrico que también acudió al cuarto manifiesta que el ruido fue “muy fuerte, un estruendo. Parecía que vibraba del golpe”. La testigo considera que no se podía dejar solo a este usuario en el baño.

“Con dicha ocultación impidió que fuese atendido y explorado inmediatamente en el centro médico”

La versión de la encausada es que, al regresar del interior de la habitación al baño, se encontró al octogenario en el suelo. Después tocó el timbre. Con la ayuda de las compañeras, levantaron al mayor, lo cambiaron a su silla de ruedas y ella lo bajó al comedor. “Llegué y se lo dije a la encargada, que este señor se había caído. Mi encargada me preguntó varias veces cómo había sido. Por la colocación de la silla, yo le dije que se tuvo que deslizar”, dijo la acusada en su interrogatorio, en el que solo quiso responder a su defensa.

Sostienen que la auxiliar omitió que el octogenario había sufrido un golpe a consecuencia del percance, así como que tenía un hematoma en la zona de la sien. “Con dicha ocultación impidió que fuese atendido y explorado inmediatamente en el centro médico”, subraya esta parte. Añade que, esa tarde, la hija fue de visita, encontró a su padre más caído de ánimo, pero no fue advertida de lo que había ocurrido esa mañana.

Según la encargada, la acusada bajó al comedor con el señor en la silla de ruedas, “como cualquier otro día”. No le dijo que se hubiera caído ni que tuviera un hematoma en la cabeza, según su versión. “Caer no, dijo que se fue deslizando de la silla y que tuvo que sentarlo en el suelo”.

La directora de la residencia: “La enfermera estuvo pendiente de él todo el día”

El procedimiento establece que, después de una caída, es necesario avisar a la enfermera. La sanitaria estaba presente, junto a ella, cuando la encausada apareció y dijo qué había sucedido. La encargada afirma que le indicó a la enfermera que revisara al señor, una tarea que llevó a cabo después del desayuno, según esta testigo. También manifestó que, si bien el usuario podía mantenerse en pie, era necesaria ayuda para vestirlo, ponerle el pañal o sentarlo.

“De esa caída no se podía levantar al señor sin avisar a enfermería o al médico”, manifestó el presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela. Además, indicó que el usuario debía permanecer acompañado en el aseo

También declaró en el juicio la directora de la residencia, que libraba el fin de semana en el que ocurrieron los hechos. Cuando le preguntó a la auxiliar por el suceso, “dijo que posiblemente se había deslizado de la silla en el baño”.

La testigo añade que le comunicaron que, tras el suceso, “la enfermera estuvo pendiente de él todo el día”. El octogenario era un usuario que, a pesar de estar en una silla de ruedas, a veces caminaba. Su impresión es que permanecer solo en el baño un momento no suponía un problema y que una caída, aunque no es habitual, “puede pasar incluso con una persona autónoma”.

“De esa caída no se podía levantar al señor sin avisar a enfermería o al médico”, manifestó el presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela. Además, indicó que el usuario debía permanecer acompañado en el aseo. “Entendemos que no se puede dejar solo, es el criterio desde la fundación para quienes necesitan a una persona”, expresó Gavela.

Al presidente le comunicaron que el incidente había sido un deslizamiento, añadió. “Cuando me hablaron de eso la perspectiva es que no llegó a caerse y que no fue golpe”. Tras el suceso, la hija del octogenario le escribió para solicitar que no quería que la encausada se encargara más del cuidado del señor.

Al día siguiente del percance en el baño, el hombre empezó a tener fiebre y dificultar para respirar. Ingresó en el hospital comarcal de O Barco de Valdeorras, sin que se pusiera de manifiesto en ese momento que había sufrido una caída.

Tres días después, una empleada de la residencia de Fátima, la testigo que en la actualidad ya no trabaja allí, contó a la hija que el señor había sufrido una caída. “Era la salud de una persona”, justificó. Al realizarle pruebas se encontró una fisura de cadera y un hematoma subdural. Como consecuencia de esto más la patología respiratoria, el octogenario falleció el 31 de julio.

La Fiscalía ve imprudencia leve. No por la caída, “que puede ocurrir cuando se ducha a una persona dependiente, sino por no haber seguido el protocolo, avisando a la enfermera antes de levantar, para que, examinando al paciente, decidiera cómo proceder”

Esa jornada, la hija presentó una denuncia en el juzgado de O Barco de Valdeorras. El 10 de agosto la acusada fue sancionada por la Fundación San Rosendo con 14 días de suspensión de empleo y sueldo.

La empresa calificó como una falta grave que hubiera dejado solo al interno, “a sabiendas de su condición de asistido”, para pedir ayuda para cambiarlo de la silla del baño a la de ruedas, “tarea que requiere la presencia de otra trabajadora”.

La fundación también tuvo en cuenta el hecho de que lo levantara del suelo, “sin observar la norma de no tocar a la persona y avisar inmediatamente al facultativo de guardia”. Además, las tres trabajadoras que acudieron en su auxilio –testigos en este juicio– también fueron expedientadas por levantar del suelo al octogenario y terminar de vestirlo, sin cumplir con el protocolo.

La Fiscalía considera que la imprudencia fue de carácter leve. Según el criterio del ministerio público, no por el hecho de la caída, “cosa que puede ocurrir cuando se ducha a una persona dependiente, sino en el hecho de no haber seguido el protocolo, avisando a la enfermera antes de levantar, para que, examinando al paciente, decidiera cómo proceder”.