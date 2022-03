Íker y Rice, dos campeones al Mundial

Íker Santos y Rice consiguieron lo que habían soñado. El ourensano y su pastor belga lograron ganar el Campeonato de España de pastor belga, después de 4 años de trabajo y una pandemia por el medio que les privó de ir a Mundial, viaje que emprenderán ahora tras conseguir unos fantásticos resultados.

Todo empezó por casualidad, según dice Íker. Sus inicios parten de un magosto y una petición de una amiga de la familia. Primero tuvo a Nano, un yorkshire, y ahora a Rice, un pastor belga, que además de encandilar por su estilo y belleza, también lo hace por la rápida y la agilidad con la que hace las mangas de jumping y agility.

El ourensano todavía tiene en el recuerdo la suspensión del mundial por culpa de la pandemia, pero este año viajará a Grecia después de recibir el trofeo de campeón de España. Íker dice que “al principio no me lo podía creer, sabía que lo habíamos hecho bien y que estábamos en el podio, pero no sabía que puesto realmente, porque los participantes salían en orden inverso de clasificación. El penúltimo falló en su manga, me tocó a mí y después al último que realmente era el primero y este también falló. Entonces me empecé a poner nervioso y después vimos que sí, que éramos campeones de España”. Y añade que “es una recompensa a todo el esfuerzo que hacemos y a todo el trabajo que estamos desarrollando durante estos años”.

Recuerda que en una de las mangas tropezó y se cayó, pero señala que “en esos momentos solo piensas en levantarte lo más rápido posible y empezar a correr, para terminar la manga. Me dije a mí mismo o te levantas o te levantas”.

Cuando ganaron el Campeonato de España de pastor belga en Málaga, no se lo podía creer, alguna lágrima de emoción le cayó a él y su entrenador y comenta que “Rice no sabía dónde meterse, no sabía qué pasaba”. Tras ganar el campeonato nacional, ya están organizando todo para poder volar a Grecia con la selección española donde se disputará el Mundial, pero Rice tiene una pequeña lesión de la que debe recuperarse. Íker dice que “en cinco años no ha tenido ninguna lesión y ahora tiene una pequeña, que lo más importante es recuperarla bien, para poder entrenar con todas las garantías de que Rice estará bien”. Y añade que “la verdad es que entrenar con la lesión no entrenamos, pero Rice es muy activo y necesita paseos muy grandes, así que durante el día damos paseos grandes por la zona donde vivo, para mantenerlo activo, y también para relajarlo”.

El primer vuelo de Rice

Íker y Rice tienen puestas muchas ilusiones en el Mundial de Grecia donde se medirán a los mejores. El ourensano dice que “estamos un poco expectantes, porque será nuestra primera vez, pero esperamos hacerlo mejor posible para estar lo más arriba en la clasificación”. A Íker le preocupan los tiempos de recuperación de Rice y también los entrenamientos que se pierden durante dicha recuperación, pero su entrenador lo apoya y le dice que con tranquilidad que todo llega, “hay que pasarlo bien y después se verá”.

Para ir a Grecia, tendrán que coger un vuelo, pero la logística no está siendo fácil. Íker dice que “vamos unos cuantos de la selección española y todos volamos más o menos el mismo día con Iberia. Pero cuando lo íbamos a coger juntos, nos dijeron que el espacio para perros ya estaba ocupado y otro chico y yo tuvimos que buscar otro vuelo para poder ir. Pero me da un poco de pánico, que Rice viaje en las bodegas del avión, sí que está acostumbrado a ir en trasportín, pero me puedo imaginar a perros que nunca han ido, lo tienen que pasar mal”.

Miró varios vuelos con escalas, pero quería uno directo porque “prefiero que lleguemos antes y sea directo, porque en el intercambio de maletas desaparecen maletas y quiero evitar que le pase algo a Rice. Mi madre me dice que sea pesado con la tripulación para ver si Rice está bien”. La experiencia será una de las mejores, pero también tiene que conseguir patrocinadores. El ourensano dice que “algunos hemos conseguido a mayores y otros estamos negociando o tratando de convencerlos, porque esta experiencia es cara y necesitamos sufragar los gastos”.