La lista-borrador del candidato a secretario socialista municipal José Rúas, donde aparecen nombres para “integrar” las diferentes vías del PSdeG en Ourense, ha sorprendido a algunos nombres que se encuentran en ellas y a otros les ha sorprendido que se haya hecho pública.

Uno de ellos, Xosé Lois Carrión publicó en sus redes que “lamentablemente alguien de los que pretenden ocupar las primeras filas del PSOE hizo llegar un boceto de la ejecutiva en la que se me incluye sin tener hablado, por lo menos, conmigo. Agradezco que pensara en mín e se se me tivese feito a proposta a miña resposta sería non”. Un “no” que también dijo Teté Taboada y un “no” que también diría Noela Blanco si le hubieran preguntado. A este respecto señaló a FARO que “a mí nadie me llamó, ni habló conmigo”. Las supuestas filtraciones de la posible ejecutiva a los medios fueron criticadas por algunos afiliados socialistas, tanto en privado como de forma pública. La propuesta de la lista “integradora” tendrá que buscar nuevos nombres para aglutinar a todos, ya que algunos han dicho “no”.