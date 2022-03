La magistrada del Penal 2 de Ourense absuelve a una mujer de 29 años acusada de maltratar, con un cinto, a la hija menor de su pareja. Cabe recurso. Entre los meses de julio de 2018 y 2019, convivieron los tres junto a una hija común de la acusada y del varón, más una tía del padre. “No ha podido acreditarse que, durante dicha convivencia, la acusada hubiera pegado con un cinto a la menor en dos ocasiones”, concluye la jueza.

La magistrada señala, de entrada, que el entorno familiar en el que se encuentra ahora la adolescente, con sus tíos, “es donde afortunadamente ha podido encontrar las atenciones, el afecto y los cuidados que todo menor necesita”. Es donde “ha encontrado un auténtico bienestar en todas las áreas de su vida, lo que ha repercutido en su propio rendimiento escolar y bienestar emocional”.

Las forenses consideraron el relato de la adolescente como “muy genérico, carente de detalles y poco contextualizado”

Sin embargo, después de analizar los hechos denunciados, la autoridad no aprecia los elementos suficientes para poder dictar una condena, debido a la ausencia de una corroboración periférica a la versión de la adolescente, así como al hecho de que “tampoco podemos considerar que la declaración de la denunciante reúna el requisito de persistencia”.

El relato de los hechos que sostuvo la Fiscalía “ni siquiera coincide con los expuestos por la propia menor en el acto de juicio”. La adolescente dijo en la fase de instrucción que fue agredida por la acusada en dos ocasiones con un cinto. Indicó que la primera se produjo cuando la madrastra vio su ropa interior manchada. La segunda vez, según aquella declaración, fue porque había escondido sus prendas íntimas porque estaban sucias, y no las encontraba.

Sin embargo, cuando fue examinada por los forenses, la menor aseguró que una de las agresiones fue con un cinturón y la segunda, una colleja. Las profesionales del Imelga consideraron su relato “muy genérico, carente de detalles y poco contextualizado”, recoge la sentencia. Ya en el juicio, la adolescente manifestó que no había recibido dos supuestas agresiones con el cinturón por parte de la acusada, sino una con él y otra con la mano. También cambió el contexto temporal al que se había referido en su primera declaración.

Estaba “amedrentada y triste”

“Si a todo ello le añadimos que no contamos con posible corroboración periférica de los hechos, pues ella misma admite que no sufrió lesiones ni tampoco acudió al médico, resulta verdaderamente difícil poder considerar que haya quedado debidamente desvirtuada la presunción de inocencia que asiste a la acusada”, indica la jueza, que absuelve en aplicación del principio in dubio pro reo (si hay dudas, a favor del acusado).

"No hemos podido considerar probado, más allá de toda duda racional, que se hubieran verificado de forma efectiva los dos actos de agresión que se imputan a la acusada"

Tampoco se puede dar valor al hecho de que los tíos hubieran manifestado que la menor les contó que había sufrido agresiones físicas, pues son testigos de referencia pero no pueden dar fe de que hubieran ocurrido. Además, ni siquiera lo que ellos dijeron coincide con lo que la adolescente relató en el juicio, ya que los familiares señalaron que los golpes habían sido con un cinto y con un secador. Tampoco la tutora pudo aportar “datos objetivos que avalen la efectiva comisión de los hechos que se imputan a la acusada”, dice la autoridad.

El testimonio de la testigo sí es “ilustrativo” de que “es obvio y evidente que la menor no se encontraba bien en ese entorno familiar”. La tutora refirió que la joven estaba “alicaída, amedrentada y triste”. Esta constatación, “clara y determinante” de cara a una posible acción judicial por lo civil, “no puede servir para entender constatado el maltrato físico”.

La jueza cree que ni la encausada ni el padre tenían “los recursos y herramientas necesarias para afrontar una adecuada educación y cuidado de la menor”. De hecho, el progenitor admitió que castigaba a su hija si no controlaba sus esfínteres. “Parece más que obvio que tal problemática se debía a problemas psicológicos”, indica la togada. Desapareció al poco de empezar a convivir con sus tíos. Pero la magistrada considera que este problema no puede ser considerado como un signo de que sufrió malos tratos.

“Al margen de que seguramente la menor no tenía con su padre y su pareja el entorno más adecuado de afecto, comprensión y cariño, lo que no hemos podido considerar probado, más allá de toda duda racional, es que se hubieran verificado de forma efectiva los dos actos de agresión que se imputan a la acusada”, concluye.