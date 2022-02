Las trabas para la tarjeta básica y el coste de la luz y de las habitaciones aumentan la necesidad

Se tramita ante los servicios sociales de los ayuntamientos y la entrega la Cruz Roja. En diciembre de 2021, el Consello de la Xunta renovó el acuerdo para mantener durante el primer semestre de 2022 el funcionamiento de la Tarxeta Básica, que ha beneficiado a más de 57.000 gallegos en riesgo de exclusión social, posibilitando la adquisición de productos de primera necesidad (artículos de alimentación, higiene y farmacia). Esta ayuda de emergencia se ha ido prorrogando durante la pandemia, pero desde el 1 de febrero de este año solo pueden recibir este monedero quienes no hayan tenido ingresos en ese concepto durante los seis meses anteriores.

“Mucha gente no ha podido renovarla. Creemos que esa pérdida de derecho al acceso de ayudas como la de la tarjeta básica está detrás de que aumente de forma progresiva el número de raciones diarias en el comedor social. Estamos en unas 230, tras un descenso progresivo en el 2021”, explica Elena Murias, responsable del servicio, que en Ourense gestiona Cáritas.

“De momento no hemos notado el efecto en esta parroquia, pero a corto o medio plazo creemos que aumentarán las solicitudes de ayuda para necesidades básicas, al faltar ese colchón”, indica Luis Rodríguez, sacerdote de San Pío X, una parroquia que trabaja contra la exclusión social de 87 familias en la actualidad, más de 300 personas. Hace unos meses, 130 hogares llegaron a necesitar la ayuda de esta iglesia.

“También afecta el aumento del precio de las habitaciones y de viviendas, así como de la luz. Algunos propietarios de habitaciones han subido el precio por este motivo”, añade Elena Murias. Con más trabas para disponer de la tarjeta monedero, a las personas en riesgo de exclusión les queda la opción de intentar conseguir otros apoyos económicos, como la Risga, el Ingreso Mínimo Vital o una pensión no contributiva.

“Está habiendo problemas para el pago de la factura de la luz, con casos de 30 euros un mes que son 400 al siguiente. Mucha gente no puede pagar esas cantidades. Las solicitudes de pago de suministros junto con el de alquileres suma el 90% de las peticiones. También hay más solicitudes de informes de alimentos en las parroquias y más recogida de tuppers”, indica la directora de Cáritas en Ourense, María Tabarés.

Dentro de los programas de atención a los mayores y las familias en situación de vulnerabilidad “estamos haciendo acompañamientos a las oficinas de las compañías eléctricas con aquellas personas que no tienen las habilidades suficientes para ir solos, para intentar tramitar el bono social, o a veces acudir al mercado libre para gestionar una tarifa”, añade la responsable de la ONG.

Desde el comedor social, donde no solo cubren la necesidad básica de alimentación sino que aportan orientación a las personas beneficiarias, no dejan de llamar la atención sobre la situación de las personas sin hogar. “En enero vinieron al comedor unas 20 personas que se encontraban en el albergue, más las que están en situación de calle”, indica Murias.

Según Cruz Roja, entre 30 y 35 personas en Ourense duermen en la calle en la ciudad, en infraviviendas, portales, cajeros, construcciones en ruinas... Es una cifra que varía según la época del año y a la que hay que sumar la realidad de los transeúntes que van y vienen desde otras provincias. Una movilidad que se redujo en los peores momentos de la pandemia, debido a las restricciones.

Anselmo, voluntario a los 76 años: “Quero que o que eu pasei non o pasen estas familias”

Sin las entidades del tercer sector y las manos voluntarias que invierten su tiempo, sus conocimientos y su voluntad, sería mucho más frágil la red de seguridad que cubre las necesidades más básicas y urgentes de las personas en riesgo de exclusión social. Con la administración no llegaría. Los colaboradores dedican sus días a los demás. La solidaridad mitiga la desigualdad.

Anselmo Cuíñas, de 76 años, es voluntario desde hace 25. Echa una mano en la parroquia de San Pío X. “Veño dunha familia na que eramos catorce irmáns e, naqueles tempos, nos anos corenta e cincuenta, non nos sobraba nada. No día de hoxe hai familias que se ven en situacións máis o menos como aquelas que eu atravesei. Quero que o que eu pasei non o pasen estas familias”, dice este ciudadano.

“É un labor que quita moitas horas, pero gratificante”

Algunas semanas acude todos los días, o casi, a la parroquia. Este viernes, por ejemplo, ocupó la tarde colaborando junto a otros voluntarios en colocar los productos de alimentación que, a lo largo de la mañana del sábado, distribuyeron en la parroquia a los beneficiarios. El reparto de comida se hace una vez al mes. “É un labor que quita moitas horas, pero gratificante”, asegura.

“Actúo por misericordia. Soy cristiano y hay mucha gente que lo está pasando mal. Siento la necesidad de ayudar a las personas más desfavorecidas. Si no estuviera casado me iría con una ONG a colaborar en proyectos sin ánimo de lucro”, expresa Antonio Feijóo, de 61 años, un voluntario de San Vicente de Paúl que colabora con Cáritas parroquial de San Pío X.

Además de ayudar en el reparto de alimentos también se ocupa de labores administrativas, en gestiones del proceso de acogida de personas sin recursos y en la tramitación de la documentación necesaria para poder recibir la ayuda.