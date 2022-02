Miradas al patrimonio de Ourense: Larouco

Concello de pequeñas dimensiones perteneciente a la comarca de Valdeorras, con especial dedicación al viñedo y con un patrimonio paisajístico de gran importancia, sobre todo en lo relacionado con los famosos “codos” que llevan su nombre.

La C-536, antigua N-120 Vigo-Ponferrada, atraviesa el municipio, y en torno a ella se ha desarrollado la villa de Larouco, capital municipal. En la citada vía están los símbolos que identifican al municipio, que son los Codos de Larouco -trazado sinuoso que describe la calzada romana Vía Nova o Vía XVIII del Itinerario Antonino-; en ellos se conserva el puente romano sobre el Bibei (siglo II). Situado a 90 kilómetros de la capital provincial. Estos codos y esta vía, junto con el camino de As Ermitas centro devocional de primer orden y un evidente camino secundario a Santiago son los elementos que dinamizan culturalmente este municipio.

Son tres las unidades de relieve que se diferencian en el término: al oeste, los montes de As Bacarizas, cuya máxima altitud es el Alto do Figueiro (861 m); hacia el este, las penillanuras de Seadur y Freixido; y finalmente, los encajonados valles que describen los ríos Sil (al norte), Bibei (al suroeste) y Xares (al sureste). As Bacarizas forma parte de las estribaciones nororientales de la Sierra de Queixa, localizándose allí las mayores altitudes del término. La vegetación está formada por “sotos de castaños” que coexisten con formaciones vegetales de tipo mediterráneo (jara, tomillo, romero), que abundan en la extensa superficie forestal, junto con alcornoques y olivos.

Patrimonio arqueológico

Han tenido trascendencia los trabajos realizados en los últimos años en el yacimiento denominada O Castrillón de Larouco, sacando a luz una cabaña rectangular de aproximadamente 30 metros cuadrados y un depósito votivo escondido en una “ola” cerámica. Pueden pertenecer a la segunda Edad del Hierro. El poblado, castro, con más de 2000 años abierto a interesantes hipótesis por los hallazgos obtenidos como un posible enterramiento infantil algo no propio de la cultura castrexa galaica. Castro que no fue romanizado. Otros castros son O Castro do Alto do Viso coronado por el monte Viso, un magnifico mirador natural enclavado en un castro de época prerromana. Otros castros son el de O Poulo, Seoane y O Pombal. En Seadur pueden verse los restos de otro castro, Castro Cabanelas, rodeado de murallas, con un foso y un parapeto de rocas gigantescas de granito; por el norte está defendido por un profundo precipicio hasta el Sil.

El topónimo Larouco proviene, según algunos autores, de Laravcos o Laravcus, divinidad prerromana equiparable al Júpiter romano, a la que se rendía culto antes y tras la romanización, como testifican los restos epigráficos encontrados. Existen yacimientos prerromanos correspondientes a poblaciones castreñas. Larouco fue un lugar de acuñación de la moneda visigoda de Witterico, en la que se lee Laruclo. Pero la presencia romana es la más patente, tanto en la toponimia como en diversos restos hallados, y la mejor prueba es la calzada “Vía XVIII” que unía Braga con Astorga contribuyendo fuertemente a la romanización de estas tierras, y el puente que sortea el profundo cañón del Bibei.

Lo más sorprendente son los llamados Codos de Larouco, situados entre los ayuntamientos de Trives, Manzaneda y Larouco, que son pervivencia de la presencia romana. Se designa con este nombre al sinuoso trazado que dibuja la Vía Nova para atravesar el profundo valle del Bibei, dando repetidas vueltas desde la aldea de Mendoia (620 metros), en Trives, hasta el Bibei (350 metros) para, una vez atravesado éste por el puente, continuar hasta el Alto de A Ermida Vella (560 metros), con una pendiente uniforme, adaptándose al terreno.

Todo labrado a pico en la roca, en su mayor parte, fue considerado desde antiguo como una de las grandes obras realizadas en España por los romanos. Se han encontrado varios miliarios, que hoy pueden verse en el arcén de la carretera; en las márgenes del Bibei se conservan todavía dos magníficos muros romanos de encauzamiento.

Patrimonio artístico

Freixidos. (Corazón de Jesús) Parroquia sin mucha personalidad muy pequeña con algún lugar en el concello de Petín. La iglesia construcción moderna y de elemental arquitectura con una torre cuadrada a los pies. Las imágenes son de arte industrial.

Larouco (Santa María). Importante Iglesia barroca, del siglo XVIII de grandes proporciones, con planta de cruz latina. Fachada dividida en tres cuerpos: uno inferior donde se localiza la portada enmarcada por pilastras estriadas; en un segundo cuerpo se encuentra una hornacina con una imagen moderna de la Virgen con el Niño. Remata la composición un reloj moderno y la torre de planta cuadrada realizada a mediados del siglo XIX por el arquitecto Javier Cantón. Nave con crucero y media naranja sobre pechinas. Es un interesante ejemplo de arquitectura culta. Retablos, barroco el mayor y neoclásicos los laterales con imágenes valiosas entre las que destaca la Inmaculada del siglo XVII, Virgen Patrona, San José y el arcángel San Gabriel barrocas del siglo XVIII. Custodia de plata del siglo XVIII siguiendo el modelo de las realizadas por el platero García Crespo. En el pueblo varias casas de buena traza de los siglos XVIII y XIX.

Portomourisco (San Víctor). Iglesia de cantería de una sola nave con decoración de placas. Arco triunfal, bóveda de cañón. ESTA OBRA SE HIZO SIEN/DO ABAD D. MANUEL HER/NANDO AÑO 1759. IGLESIA RESTAURADA/1987/MERCED AL CELO/ Y LABOR / DEL SACERDOTE DON JUSTO GARRIDO. Retablo mayor de 3 calles y un cuerpo, ático. Siglo XVIII. Repintado. Laterales rococós, XVIII repintados. Interesante conjunto de casas entorno a la Iglesia. Además es interesante el viejo camino hacia el Santuario de las Ermitas que discurre hacia el Xares donde el Santuario construyó en 1702 un puente y al lado una pequeña capilla dedicada a la Virgen de las Ermitas, en ella está el escudo de un obispo de Astorga. Muy hermoso este conjunto que merece siempre visitarse.

Seadur (Santa Mariña). Iglesia barroca de buenas proporciones. Retablo mayor neoclásico, con tallas barrocas. Conjunto interesante de orfebrería del siglo XVIII y XIX. La casa rectoral construida en el siglo XVIII, es obra interesante de buena cantería como alguna más. Fue de la Orden de San Juan, durante la Guerra de la Independencia sus habitantes lucharon heroicamente.

Etnografía

Hay en todas las parroquias edificios de interés etnográfico, están en uso, y ello puede ser atractivo, un molino de aceite en Freixido y otro molino de grano en Seoane. Cada parroquia celebra sus propios festejos y entre ellos sobresalen: en Seadur, Santa Mariña, el 18 de julio; en Freixido Santa Bárbara, el 15 de agosto; y en Larouco, Nosa Señora dos Remedios, el 8 de septiembre, y Santa Lucía, el 13 de diciembre. No falta la música tradicional. La gastronomía ofrece como destacado vino de calidad con denominación de origen. Durante años ha funcionado una cooperativa vinícola. En Semana Santa en Seadur se celebra la Ruta das Adegas, que consiste en hacer un recorrido por las cuevas naturales del pueblo. Y en Larouco un sábado a mediados de mayo se celebra una fiesta gastronómica para saborear el riquísimo cordero que tiene gran aceptación y a cuya degistación se unen otros productos de la zona.

En Portomourisco tuvo presencia importante el trabajo de alfarería hoy perdido, que producía dentro de esquemas populares una amplia gama de cacharros. Sería interesante recuperar esta tradición, que daría vida.

(*) Director del archivo diocesano