Ganaderos ourensanos, preocupados por la sequía y la guerra de Ucrania

La sequía está provocando perjuicios a las explotaciones ganaderas de la provincia de Ourense, ante la escasez de forraje debido a la falta de pastos. Además, la guerra en Ucrania, un país del que España importa el 30% de cereales y granos como el maíz, puede dificultar los envíos. En la comarca de A Limia temen que “va a influir en la alimentación animal, subirán los precios del pienso a los ganaderos y ellos deberán repercutirlo a su vez en el producto final”, advierte Servando Álvarez, técnico del Inorde.

La guerra que sufre este país del este de Europa ha hecho que muchos vean la importancia de la agricultura propia, para no depender tanto de las importaciones. Y es que de prolongarse esta contienda, pueden verse bloqueados los envíos o provocar que no se siembre o recolecte en Ucrania, induciendo dos caminos: “O que todo se limite a un aumento de precios, o que haya también un desabastecimiento y que se encuentren con un problema a la hora de alimentar a la cabaña ganadera”. Con estos factores, “ya se podía pensar en que hay un problema a poner sobre la mesa si el conflicto va a más”, señala Álvarez. De hecho, se empiezan a ver daños aunque aún “no son críticos”.

El técnico dice que los ganaderos están empezando a ver perjuicios porque en los prados la producción de forraje no va bien, sobre todo para las explotaciones en extensivo. La sequía está propiciando que los pastizales no se encuentren en el estado que deberían, y ya “están sufriendo daños importantes”. Por otra parte, apunta, “nos tenemos que dar cuenta de que no podemos seguir en esta situación en la que a la agricultura se le hace de menos, y los costes de producción de cualquier producto están disparados”, siendo los agricultores quienes tienen que soportarlos.

Álvarez advierte de que está visto que no es bueno depender de la importación, ya que gran parte de la huerta que consumimos proviene de Marruecos, Egipto o de Francia, y “nos podemos encontrar con un problema de desabastecimiento no solo de alimentación animal sino también humana. Es el momento de empezar a mirar con otros ojos a nuestros productores”, reivindica.

Xinzo es un gran productor de cereal, el mayor de Galicia. “En años buenos se pueden alcanzar los 50 millones de kilos de trigo y de centeno, que ya hace años que no los obtenemos, maíz aparte. Puede parecer mucho pero a la ganadería de A Limia no le llegaría a nada”, indica. Ahora la plantación de cereales se encuentra en una situación de falta de lluvia. En un año normal, en los últimos cinco, entre noviembre y febrero cayeron en torno a 400 litros por metro cuadrado, y “ahora apenas superamos los 100”. Si las precipitaciones no vuelven, y de forma sostenida, “no serán capaz de aportar una producción decente”. El técnico también teme que si cae de forma descontrolada toda en un mes, como ya ha ocurrido en otros años, la producción de invierno “se pierde”.

Este experto destaca la valentía de los agricultores, que se atreven a producir a pesar de que los abonos cuestan el doble que en 2021, además del incremento de los costes del gasóleo y de la luz.