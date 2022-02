Abre “parcialmente” el termalismo público ourensanos dos años después

Del “¡Ay! Como me teñen esto” al “fin de semana más mágico en la ciudad”. A punto de cumplir dos años desde la llegada de la pandemia, y el consecuente cierre de las pozas públicas de la ciudad, el gobierno municipal anunció ayer la reapertura “parcial” del termalismo ourensano con la disponibilidad inmediata de dos vasos en la zona de Outariz y también otros dos en la Burga de Canedo, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Ayer por la mañana se acometieron las últimas acciones para proceder al llenado de las pozas y dejarlas disponibles para uso y disfrute de los ciudadanos. Además también se contrató a una empresa para controlar el aforo de los vasos, prestar los primeros auxilios y velar por el cumplimiento de las normas sanitarias, termales y sociales impuestas en el último reglamento que aprobó el Concello de Ourense para el funcionamiento y uso de las termas. En ese decálogo de buenas prácticas se establecen medidas como una ducha previa antes de entrar al agua, un tiempo de baño de 30 minutos y diferentes prohibiciones como la introducción de vasos, botellas, vidrio, flotadores, pelotas o animales, así como usar teléfonos, aparatos de música o cámaras.

Durante la noche, los vasos se vaciarán de agua termal para evitar que se produzcan actos incívicos y de vandalismo, así como un uso nocivo de los diferentes vasos que perjudique o ensucie las instalaciones. Será a primera hora de la mañana cuando se vuelva a llenar por los trabajadores respectivos y se adecue a la temperatura óptima de aproximadamente 42 grados.

El regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, comentó la “magia” de todos los eventos que se unen este fin de semana en Ourense y que cifró en cinco millones de euros el retorno económico de los mismos. El alcalde dijo que “este es un fin de semana mágico, ya que TVE va a retransmitir durante el viernes, sábado y domingo ocho horas al día y por primera vez se emitirá en directo siempre. Además de esto es el Entroido de Ourense, que es la primera gran fiesta masiva de todo el Español que se realiza después de la pandemia y además de eso este es el fin de semana en que abrimos las termas por culpa de la pandemia y desde la Xunta se hicieron unas normas más restrictivas. Es imposible que encontremos en Ourense ciudad un fin de semana más mágico. Por el deporte nacional, por las termas y por el primer Entroido con AVE”.

A Chavasqueira

A pesar de estar cerrada, muchos ciudadanos estaban en la zona prohibida de A Chavasqueira, en los diferentes vasos, durante la jornada de ayer. Flora Moure sobre posibles avanzas a este respecto dijo que “después de las últimas noticias del presidente de la Confederación Hidrográfica, nos anuncian que en breve ya tendremos la autorización por lo tanto podríamos empezar con el proyecto de la parte de abajo de la adaptación a la normativa de la Xunta y con la tan deseada rehabilitación de la Chavasquiera, de la parte concesionaria, que tanto estamos demandando desde el año 2019”.

Con el cronograma en la mano y ante posibles eventualidades por las posibles inundaciones que produzcan las lluvias en la zona, tanto el regidor ourensano como la edil de Termalismo coinciden en que “ojalá lleguen las lluvias, que el agua también hace falta. El sol sería lo deseable durante todo el año y necesitamos agua, porque nos enfrentamos a una sequía tremenda”.

Muíño da Veiga

Son otras de las pozas públicas que están cerradas por el momento. La responsable de Termalismo dice que “en cuanto no tengamos la declaración definitiva de agua mineromedicional del Muíño da Veiga, tendrá otra normativa. Estamos tratando a una normativa de zona de baño que permite más flujo de gente y no es tan restrictivo con las medidas a imponer”.

La piscina de As Burgas

El gobierno bipartito señala que sobre la piscina termal de As Burgas, que también está cerrada, siguen “trabajando y pediendo permisos”. La edil de Termalismo aclaró que “acabamos de recibir el permiso de Patrimonio estos días y por lo tanto el proyecto tendrá que ir primero a junta de gobierno. Además ha tenido el ‘ok’ del servicio de Infraestructuras y del servicio eléctrico. Por tanto, los siguientes pasos es la aprobación de la obra y tratar de ajustar los tiempos a las necesidades que tenga la ciudad, para poder llevarlas a cabo”.

“Ya eran horas”

Manuel es un jubilado luso que lleva más de diez años afincado en Ourense. Ayer estaba dando un paseo por la zona como habitualmente hace y no se había enterado de la noticia de que había cuatro pozas pública que estaban abiertas. “No sabía nada la verdad, pero es una buena noticia porque llevaban más de dos años cerradas y quieras que no eso no beneficia a la ciudad”. Sobre las nuevas medidas dice que “algo había escuchado de que solo se puede estar media hora, pero no sé nada más”.

Otro grupo de bañistas, asiduos en la zona, defendían que “ya eran horas que abrieran y adecentaran esto un poco porque la verdad a veces daba pena verlo, con tanta suciedad y tan deteriorado”. Recibieron la noticia con positividad y dicen que “esto es una forma de apaciguar la jornada de trabajo o los males, vienes aquí y es una liberación, es algo único en toda Europa”. Pérez Jácome coincidía con un bañista y además decía que “tener eso gratis es un privilegio para todos”. A este respeto, otra bañista señalaba que “por lo menos ahora habrá un control de aforo, porque antes había veces que se concentraban muchas personas en una poza y no era operativo, no era normal”.

Con el sol luciendo en pleno invierno y una temperatura inusual para esta época de año, los bañistas no dudaron de ir a la primera jornada de baño de las muchas que vendrán. Sin embargo, piden y señalan que zonas como A Chasvasqueira o especialmente una zona única y patrimonial como el Muíño da Veiga. Además otra de las preocupaciones de los usuarios es que “tienen y deben cuidar un poco más esto, porque es sin duda un aspecto diferenciador que tenemos, muchos turistas vienen preguntando por esto y hasta ahora, venían, lo veían y se marchaban con una mala sensación, ahora por fin podrán venir y disfrutarlo para que hablen bien de nosotros”.