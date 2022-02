El Concello de Viana do Bolo ha decidido que no celebrará la Festa da Androlla, “al no poder meter a toda la gente”, apunta el alcalde, Andrés Montesinos. En la ultima edición, de 2020, reunió a más de 3.000 comensales. El producto típico estará a disposición de los foliones y se servirá en los establecimientos de hostelería. Cada año, una fábrica local, con 10 trabajadores, elabora más de 3.000 raciones, pero este año serán unas mil menos al suspenderse la fiesta. El Entroido de Viana se centrará en charangas, carrozas, foliones. Aunque no se prohibe, “se recomienda no echar harina”.