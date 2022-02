La entrada de Gonzalo Pérez Jácome como diputado provincial hace que el grupo de Democracia Ourensana gana una persona más en el cuadro de personal eventual del regidor ourensano. La Diputación lleva hoy al pleno el dictamen por el cual el PP con cinco votos favorables, el de la no adscrita Monserrat Lama y otro de DO que aprobaron una modificación de la relación de puestos de trabajo para que la Presidencia del ente provincial deje de contar con un asesor que gana el grupo de Pérez Jácome. En concreto, el nuevo personal que gana el grupo de DO será el de un asesor político que pertenecerá al grupo de A2 con un salario anual de casi 40.000 euros (39.943), que se unirá al personal de confianza que figura en la relación de puestos de confianza del grupo en la actualidad. Además en el pleno provincial también se debatirá un punto importante como es la privatización del servicio de basuras provincial, que rechazan los propios trabajadores del servicio y la oposición en su conjunto.