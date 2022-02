Poemas e un caldo que sabe a gloria

Os poemas de Rosalía de Castro soaron onte nas aulas de moitos centros educativos, pero tamén nos espazos verdes, prazas e mesmo nas cociñas e comedores nos que se degustou o caldo de gloria que a poeta preparaba en “Miña casiña, meu lar”.

A Fundación Rosalía de Castro anima a conmemorar o día do nacemento da autora de Follas Novas con esta receita e así o fan cada ano no colexio Salesianos de Ourense. O caldo que recendía por todo o centro e chegou ás mesas do alumnado é moito máis nutritivo que o que elaboraba Rosalía soamente con sal, coles, unto vello e fariñiña munda.

Os rapaces gozaron co menú, que se acompañou de albóndigas con arroz, servido nun mantel no que se reproducen os versos. “Fixen un caldo de groria / que me soupo que la mar”.

No campus de Ourense, o acto conmemorativo estivo organizado pola Facultade de Educación e Traballo Social e desenvolveuse na entrada da Biblioteca Rosalía de Castro, onde quedou soterrada unha cápsula do tempo chamada ‘Sementes para ao futuro’. A caixa garda unha antoloxía poética de Rosalía de Castro feita pola creadora Teresa Candal, un xornal do día, un euro, unha máscara e sementes de plantas de horta e de árbores froiteiras proporcionadas polo Sequeiro de Carballo e Mimá, artellando un discurso entre o pasado, o presente e un futuro de sostibilidade e de esperanza para a lingua e a cultura galegas. A Vicerreitoría do Campus quedou coa chave coa idea de que a cápsula sexa aberta no ano 2063, cando se cumprirán 200 anos da obra Cantares Gallegos.

O BNG celebrou pola tarde un acto en lembraza de Rosalía no Posío, onde se recitaron poemas e pintaron un mural.