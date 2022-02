El documental se estrenó en el Teatro Principal.

El Teatro Principal acogió ayer el estreno del documental “O Camiño do Viño. Historia dun arrieiro”, promovida por la asociación Ruta do Viño do Ribeiro con la colaboración de la Xunta y la D.O.Ribeiro. El trabajo audiovisual, obra de Xoel Méndez, recupera la huella histórica y etnográfica de los ‘arrieiros’ que transportaban el vino de esta comarca hacia Santiago.

Cine

“Viridiana”

El Cineclube Universitario de Ourense La Barraca proyecta “Viridiana”, de Luis Buñuel. La sesión será en el aula 0.6 del Edificio de Ferro.

Hoy, a las 19.00 horas.

Conferencias

Educación sexual

Conferencia en el Liceo organizada por la plataforma ciudadana Non ao peche da UPO, a cargo de la catedrática de la UVigo María Lameiras Fernández. La ponencia realizará una “Radiografía de la educación sexual en España: das leis ás aulas”.

Hoy, a las 20.15 horas.

Cuentacuentos

Sarabela Teatro

Los jueves en la Biblioteca Nós de Ourense son de cuento, con Sarabela Teatro. “Vinde ler, cantar, recitar e xogar entre palabras!” es una actividad pensada para niños y niñas de 6 años. Las plazas son limitadas por lo que es necesario inscripción previa en el teléfono 988 788 385.

Hoy, a las 18.00 horas.

Publicaciones

“A Bela Otero”

El edificio Xurídico Empresarial del campus acoge la presentación del libro “A Bela Otero”, de Miguel Ángel Martínez Coello, alumno do Programa Universitario de Maiores.

Hoy, a las 12.00 horas.

Exposiciones

Homenaje al pintor Zapata

La sala municipal José Ángel Valente alberga una muestra con 43 obras de diversos formatos.

Hasta finales de marzo.

Pop Art

El espacio cultural de Mur Marxinal (rúa Manuel Murguía, 11) acoge una exposición de los artistas ourensanos David Bangura y Marcos Vidal, que comparten un estilo claramente Pop Art. Pinturas y esculturas muy influenciadas por el cómic y el cine de los 80 y 90.

Hasta el 5 de marzo.

“Ser son”

La Sala Alterarte del campus de Ourense recoge en una sala los sonidos de 18 entroidos singulares de la provincia. Muestra de la artista Mónica Mura, comisariada por Sara Donoso.

Hasta el 7 de abril.

“A vida lenta”

La sala de exposiciones de Abanca presenta “A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego”, de Aser Álvarez. Conjuga fotografías, audiovisual, poesía y música.

Hasta el 1 de mayo.

“Oxímoron. A árbore da vida”

Esculturas de madera del gallego Álvaro de la Vega en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. La muestra hace un recorrido por las escenas recurrentes y universales de la vida a través de figuras humanas

Hasta el 13 de mayo.

“Manchas, masas y trazos”

Exposición de María Xesús Díaz en el Espazo de Arte Roberto Verino (calle Paseo, 21). La muestra incluye una poesía de Eva Veiga y un fragmento del ensayista X. Carlos Bernárdez.

Hasta el 9 de abril.

“Percorrer o tempo”

Colección itinerante en la Praza Bispo Cesáreo con contenedores de barco como salas de exhibición que ofrecen visiones contemporáneas del Camino.

Hasta marzo.

“Cegasal, persoas para persoas”

Exposición fotográfica de la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro en el Centro Cultural Marcos Valcárcel con obras de Diego Silva.

Hasta el 6 de marzo.