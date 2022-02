El Concello consigue una subvención estatal de 4,7 millones para movilidad y buses eléctricos

El Concello de Ourense, gobernado en estos momentos por el bipartito DO-PP, ha conseguido un balón de oxígeno de 4,7 millones de euros a través de los fondos Next Generation, que le llegan del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, y que irán destinados a proyectos de movilidad de la ciudad, la asignatura pendiente desde hace años. De hecho, de los distintos apartados a los que se destinan las subvenciones, la más fuerte es de 2.000.000 de euros, que se destinarán a la compra de autobuses eléctricos no contaminantes para la ciudad.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, señaló que la adquisición de esos autobuses eléctricos, algo que el Concello tiene en marcha, es uno de los pilares de estas ayudas, que destinan partidas también partida económica para instalar escaras mecánicas y otras mejoras de espacios peatonales y actuaciones para pacificar el tráfico rodado, son los ejes del proyecto que el Concello presentó en septiembre de 2021 a la convocatoria realizada por el Gobierno de España, con cargo a los fondos Next Generation.

La propuesta de Ourense, recibió la subvención estatal después de obtener 82 puntos sobre 100 en la evaluación. Pérez Jácome centró todo el mérito de esa puntuación en el “buen trabajo que tuvo premio”, del coordinador del Concello, el “city manager”, Francisco Cacharro.

No desaprovechó la ocasión para atacar a la oposición y, en concreto, señaló que este proyecto “se sacó adelante con los votos en contra de PSOE y BNG”, dado que para poder desarrollar estas medidas “era preciso habilitar una dotación presupuestaria, que el gobierno municipal aprobó en pleno, a través de una cuestión de confianza, en la que votaron en contra ambos grupos”.

Añadió que “si no fuera porque hicimos eso, no lo habríamos conseguido. Si al final se impusiera el criterio del PSOE y del BNG que querían frenar esta ciudad, hoy no tendríamos esos casi 5 millones de euros” abundó Jácome

Los fondos otorgados al Ayuntamiento de Ourense a través de esta subvención estatal, son concretamente 4.753.935 euros, que se repartirá del siguiente modo. Para la adquisición de autobuses eléctricos, 2.000.000 de euros; para mejora y ampliación de zonas peatonales en el casco histórico y zona de influencia, 1.948.148 euros; para pacificar el tráfico rodado, otros 580.786 euros.

Otra partida de 225.000 euros, irá destinada a la adquisición de dispositivos para recargar los futuros autobuses eléctricos.

De hecho la compra de nuevos buses para renovar la flota urbana, –40 en concreto, por un presupuesto de 14 millones de euros con cargo al Concello– ya está en fase de licitación, tras ser desestimados los dos recursos presentados por una empresa carrocera, y por el concejal de Ciudadanos.

Estas ayudas, se incluyen dentro de los 1.000 millones de euros que acaba de repartir provisionalmente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), con cargo a los fondos europeos para la recuperación, y que llegan a 170 municipios y dos entes supramunicipales, con el objetivo de descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana. Se trata de un programa de ayudas a municipios, para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

Según el Ministerio de Transportes “descarbonizar la movilidad, es una exigencia de salud pública y una necesidad inaplazable para mitigar el cambio climático, y para cumplir nuestros compromisos internacionales”.

“Tenemos que dejar de construir ciudades para coches y hacerlo para las personas y recobrar protagonismo para un espacio público en el que se construyen relaciones que creen convivencia” indicó la ministra, Raquel Sánchez. Los ayuntamientos tiene cinco días hábiles, para presentar alegaciones. El programa está dirigido a municipios de más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes que cumplan una serie de requisitos.

“Nos alegra esta ayuda para Ourense, a pesar del oscurantismo”, señala el PSOE

La viceportavoz del PSOE en el Concello, Natalia González, niega las acusaciones del alcalde de que hayan frenado el proyecto, afirma que “no tiene que ver la petición de los fondos con la cuestión de confianza”, como Jácome dice, pero señala que “después del oscurantismo con el que han llevado todo esto, solo se puede decir que nos alegramos de que lleguen esos fondos a Ourense, es un compromiso del gobierno central y reconocido a nivel europeo”. Añade que es “una pena que no se haya incluido nada subvencionable sobre las ZBE (zonas de bajas emisiones), el concello debería tomar medidas de inmediato, y que tampoco se sepa nada de otros proyectos que se han quedado fuera como las bicicletas eléctricas” que si consiguió A Coruña.