Rutas guiadas por la ciudad recaudan fondos para los niños del espectro autista

“Los guías turísticos estamos orgullosos de nuestro trabajo; pero no somos solo unos románticos enamorados de nuestras ciudades, sino que la nuestra es una profesión, que exige además una continua labor formativa. Por eso, para hacernos visibles, celebramos hoy estas visitas guiadas altruistas por Ourense, cuya recaudación será también para visibilizar y ayudar en esta ocasión, a la Asociación Por Eles TEA, de ayuda a niños y niñas con trastornos del espectro autista en Ourense”, explica Pepe Mosquera.

Esta es la fórmula elegida por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, APIT, de la que Pepe Mosquera es delegado en Ourense, para celebrar el día mundial de estos profesionales, que aprovechan la celebración, para estas rutas guiadas, en las que, de forma voluntaria, con la aportación de cada participante, se apoya a una causa solidaria.

"Es para visibilizarnos"

Se celebró ayer en toda Galicia de forma simultánea. En el caso de Ourense, “ha venido gente sobre todo de la ciudad y comarca, y es una forma, como decía, de visibilizarnos y visibilizar a determinados colectivos que lo necesitan”, indica.

“El mejor guía, no es solo el que más sabe, que también es el que sabe transmitir sentimientos

“Lo más gratificante de este trabajo, es cuando la gente te dice que ve cosas cuando te lleva de guía, que de otro modo no se ven. Siempre digo que el mejor guía no es el que más sabe, sino el que mejor explica y transmite emociones que, aunque sepamos de historia, los libros en papel no transmiten” añade Pepe Mosquera.

Con esa pasión por su trabajo, los distintos guías y sus grupos, partieron para hacer distintas rutas históricas por la ciudad.

“Es una labor grandiosa”

Allí estaban también la edil de Servicios Sociales, Eugenia Díaz Abella, quien agradeció a la asociación de guías turísticos “este modo de visibilizar a entidades sociales que tienen alguna discapacidad o minusvalías. Han elegido Por Eles Tea, una asociación pequeña, pero con un enorme futuro, porque la labor que hacen con sus pocos recursos es grandiosa” indicó, en referencia a la detección y la atención temprana y búsqueda de apoyos y terapias para los niños y niñas con trastornos de espectro autista. Flora Moure, edil de Turismo destacó también el trabajo de los guías y su labor solidaria, “de hecho adelantaron su día mundial al domingo, para tener mayor participación”.