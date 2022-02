Recurrían a bolsas de basura, a las pocas mascarillas que existían, se distanciaron de sus familiares y de sus amigos por miedo a contagiarlos. Trataron de salvar y de cuidar a los pacientes cuando parecía imposible frenar las graves consecuencias de una enfermedad nueva y de escala global, cuando los hospitales se encontraban, con creces, por encima del límite. Fueron las únicas manos que pudieron acariciar al enfermo en su tránsito final. Fueron testigos del horror. Se volcaron, encajaron el dolor de una sociedad conmocionada, antepusieron su vocación y responsabilidad a su bienestar. Muchos arrastran, dos años después, las secuelas del estrés emocional que soportaron.

Establecieron un sistema de educación telemática de la noche a la mañana, consiguieron mantener los niveles de aprendizaje en un curso golpeado por la pandemia, imaginaron soluciones lúdicas y educativas para que los más pequeños y los adolescentes supieran encajar la reclusión en casa en la época más efervescente de sus vidas. Pasado el confinamiento, ejecutaron un protocolo ejemplar en las aulas que ya se prolonga dos cursos, en los que durante muchas mañanas han pasado frío.

Mantuvieron la seguridad ciudadana, consiguieron preservar una normativa de emergencia, se expusieron también ellos por el bien común. No dejaron de perseguir la delincuencia ni de practicar detenciones cuerpo a cuerpo, cuando el principal temor era un virus invisible de cuya transmisión aún desconocíamos prácticamente todo.

Nunca pararon. Trabajaron a destajo para garantizar el abastecimiento, para hacer posible el confinamiento en casa con alimentos y productos de primera necesidad. Recibían a clientes en avalancha, que vaciaban los lineales de los supermercados, empujados por el pánico. Tuvieron que esperar a ser vacunados, pese a ser profesionales esenciales. Condujeron sus camiones por carreteras vacías, sin tener dónde parar a comer o a ducharse durante semanas.

Desde abril y mayo de 2020, en las fases 0 y 1 de aquella desescalada inicial, el sector privado volvía, con pasos frágiles. Clínicas, comercios, locales de hostelería y empresas intentaron regresar a la economía –no sin padecer, después, varios parones–, con las vacunas todavía en un horizonte lejano. Establecieron duras y costosas medidas de seguridad y, con el paso del tiempo, fueron adaptando el protocolo a la evolución de la pandemia.

Han quedado atrás seis olas del Sars-Cov-2 y varias administraciones que resuelven trámites todavía conciben la atención presencial como una excepción. Se han acomodado en la pandemia. Teléfonos en los que nadie contesta, –a veces, ni siquiera un robot–, actos telemáticos que acrecientan la brecha digital –y que acusan más los mayores y las personas en riesgo de exclusión, las que mayor atención precisan–, ausencia de información en persona, citas previas casi hasta para solicitar una cita.

El COVID ya no puede servir de excusa. Hagan caso al gerente sanitario de la provincia de Ourense, Félix Rubial, que esta misma semana manifestó en estas páginas: “Entramos en una fase en la que hay que aprender a convivir con este virus”. Reconozcan el error y no sean contumaces. Sigan el ejemplo del Sergas, que, no sin tiempo, permitirá que todos los pacientes ingresados en los hospitales públicos, y también los que son atendidos en Urgencias, puedan estar acompañados, después del triste caso de Rosario, que falleció en Vigo sin poder decir adiós a su familia. Adáptense como el resto de los servicios públicos, de las empresas y de los particulares. Restituyan de una vez la atención de calidad al ciudadano, sin barreras.