Los felos colorean Maceda

Ourense recupera ese color intrínseco que sale cada vez que suena el Entroido en la provincia. Después de un año con un carnaval más íntimo y privado, este año los principales concellos ourensanos optan por las fiestas de día y fomentar ese carnaval más humano con los vecinos y las vecinas del pueblo. Ayer en Maceda fue un ejemplo de la tradición, de la época prepandémica para que los felos salieran por las calles moviendo sus chocas y saludando a todos, bromeando con ellos y danzando con más ganas que nunca después de estar un año sin contacto social por culpa de la pandemia.

Uno de los que disfrutó con los felos fue Carlos Núñez en una de las parroquias de Maceda. El músico gallego estuvo con el antropólogo Rafa Quintía, profesor de la UNED, que señaló que “estamos ante uno de los carnavales más tradicionales de Galicia, pero también de Europa. Es fascinante ver a los felos correr de nuevo”.

No solo ellos, volvieron a sentir el sentimiento por el Entroido ourensano si no que también en otros puntos de la provincia salieron las figuras tradicionales para anunciar el día de hoy, el domingo corredoiro como uno de los más grandes y los más esperados para volver a sentir el calor de la gente (aunque con distancia de protección).

Las chocas volvieron a sonar por Maceda, los vecinos volvieron a sonreír y los felos a colorear una de las épocas más importantes para Ourense, no solo por el turismo, no solo por la repercusión económica, sino para recuperar un pellizco de la vida que tenía antes de 2020, cuando el coronavirus privó de tantas celebraciones. Los felos fueron el preámbulo de una de las semanas más grandes de Ourense. No se puede explicar, es un sentimiento.