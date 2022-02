El “Dubái” ourensano que pelea Jácome y crispa al PP: rascacielos, parque lúdico termal

Agrupar la edificabilidad en un rascacielos de 80 plantas, en Finca Mariñamansa, lo que lo convertiría en el más alto de España; recortar sin embargo las torres de Copasa en la orilla del Miño o hacer un parque lúdico termal en las riberas, al estilo de esos juegos de agua con los que el emporio de los petrodólares, trata de disfrazar el desierto de arena que es Dubái.

Son algunos de los sueños urbanísticos del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para su modelo de ciudad del siglo XXI, proyectos que él persigue, en la mayoría de los casos, al margen del programa electoral de su partido, y casi en solitario, y en cuya defensa, acaba de abrir el viernes otra brecha en la estabilidad del bipartito, al enfrentarse con el modelo urbanístico que defienden sus socios del PP, menos dados a proyectos que ven fuera de contexto.

Jácome, que no dudó en desautorizar a la edil de Urbanismo, Sonia Ogando, (PP) al revocar el viernes, la decisión de esta última de parar la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal de Ourense, para ver si eran viables las modificaciones de PXOM, –el eterno invocado por las últimas corporaciones, pero que no acaba de materializarse– ha dicho que estos cambios se incluyen en el PXOM, quieran o no los técnicos.

Pero, ¿cuáles son los ítems urbanísticos del ideario estético de Jácome para Ourense?.

Más ludismo, que dotaciones

Lo lúdico, lo popular y “de masas”, son sus prioridades. Detesta la cultura elitista y cambió el nombre de esa concejalía por Artes y Festejos. Aplicado al urbanismo, y en esa línea, persigue un parque acuático, pensado para la diversión, y con la peculiaridad de que esté alimentado por agua termal. Estuvo ya a principios de mandato, buscando, con la ayuda de drones, surgencias en puntos estratégicos de la ciudad para el parque lúdico termal.

Pero, el icono indiscutible, con el que quiere pasar de una ciudad para él megalítica –pues el edificio más alto de la ciudad solo tiene 17 alturas– a un Ourense, megalómano, es el rascacielos. Si la insignia de los nuevos ricos de Dubái es el Burj Khalifa, –el edificio más alto del que se tiene constancia en la historia– su réplica a la ourensana, estaría en Finca Mariñamansa, agrupando para ello la edificabilidad dispersa en la zona, con lo que obtendría un edificio de hasta 80 alturas, el más alto de España y por tanto el Burj Khalifa de la piel de toro.

En esta providencia dictada hace dos días por el alcalde, exigiéndole al equipo redactor del PXOM y a la propia edil de Urbanismo, que introduzca las modificaciones que exige el alcalde, Jácome ya no habla de alturas totales, pero pide que cambios en en el polígono 53 de Finca Mariñamansa, para aglutinar la edificabiliad, posiblemente en un solo coloso.

En 2019, recién estrenado su puesto en la Alcaldía, cuando presentó por primera vez ese rascacielos con el que se hizo viral en toda España –entonces Baltar apoyaba teóricamente el proyecto–, ya le salieron voces discordantes, pues se veía dudoso que Aena, pudiera dar permiso en el extrarradio urbano, a un edificio de esas alturas, por los riesgos para la navegación aérea. Además, supuestamente, la torre estaría en suelo inundable.

Otra de las modificaciones al PXOM que presentó el alcalde, pide todo lo contrario, y es que se recorten las alturas de las Torres de Copasa en A Chavasqueira porque estropea el “skyline urbano”.

Las otras modificaciones que exigen el regidor, afectan a suelo urbano consolidado, dotaciones de uso deportivo del sistema local y de nuevas zonas verdes y espacios libres de la ciudad incluye en el Peri de A Ponte, con la inclusión de otro espacio lúdico con piscinas y zonas verdes gratuitas.

La idea de la edil de Urbanismo de paralizar la tramitación del plan, para ver si las modificaciones son legales, y no hay riesgo de futuras indemnizaciones, son “maniobras dilatorias” para Jácome , pues “el propio jefe de servicio negó, delante de la concejala, que fuera necesario realizar esos informes” .

El PP, sus socios del bipartito, son ahora para Jácome, lo mismo que la oposición: “solo quieren obstaculizar” afirma. Ve “intereses electoralistas” en todos los partidos, pero, el alcalde, hace semanas que empezó también la campaña, y el PP ya no es para él su socio, sino un adversario en las urnas