El Entroido “con sentidiño”, marcado aún por los recortes de programación oficial a causa del COVID, pero también el Entroido más esperado, calentó motores este fin de semana en la provincia de Ourense, con la salida a la calle de algunos de sus iconos, como los cigarróns, que tomaron las calles en Verín y marcaron su autoridad, haciendo sonar las chocas ante los feligreses, a la salida de la iglesia paroquial y de la iglesia de A Merced.

Ayer fue día de estrena para otros señores del Entroido ourensano, las pantallas de Xinzo, que llevaron su algarabía por las calles limianas, provocando y persiguiendo a vecinos y turistas, en el Domingo Corredoiro.

Una masiva asistencia

Miles de personas se dejaron jalear por estos dos irreverentes personajes del llamado Triángulo Mágico del Entroido ourensano, que se completan con los peliqueiros de Laza, en un ambiente contenido en cuanto a precauciones, pero masivo de asistencia, con las calles llenas en Xinzo y Verín para disfrutar de estas jornadas preliminares al calendario fuerte del estas fiestas, y que expresa las ganas de recuperar la vida y el ocio, tras los duros dos años de pandemia.

De hecho hay ya problemas para conseguir una plaza hotelera, tanto en las comarcas del Entroido como en la capital, y muchos visitantes optan por ir a dormir a concellos limítrofes de Portugal.

El colorido de las pantallas marcó ayer el ritmo en Xinzo, pues se estrenaron en plena forma, con sus amenazantes vejigas de cerdo infladas, con las que azuzar a los mirones, y cumplir la tradición de empujar a amigos y conocidos a pagar la ronda por los bares de la zona histórica del municipio.

Porque Xinzo, pese a las restricciones, suspensión de desfiles y actos multitudinarios, vuelve a ser este año el Entroido más largo del mundo, que comenzó el día 5 de febrero y rematará el 6 de marzo, con su Domingo de Piñata.

En estos días preliminares y preparatorios de lo que antes era el epicentro festivo, domingo, lunes y martes de Entroido, irán saliendo los personajes y señores del carnaval de toda la provincia de forma aleatoria, y charangas y animación de calle sustituirán a las grandes citas, anteriores a la pandemia.

En Laza, por ejemplo, se han celebrado “folións” el día 18 y volverán a organizarse el día 25, como sustitutos de otras citas masivas como las de A Morena, de momento en cuarentena.

Los amos del Entroido de Laza, los peliqueiros, volverán el 27 de febrero, el “Domingo de Estrea”, luciendo sus espectaculares trajes y máscaras, con las que amenazarán y perseguirán a los vecinos, haciendo sonar, sus chocas, como solo saber hacerlo un auténtico peliqueiro.

Entroido en los barrios

El Entroido urbano, organizado por el Concello de Ourense, no arranca hasta el día 24, con animación de calle, y recupera su desfile de carrozas y comparsas, el domingo día 27. Pero en los barrios ya empezó la fiesta. Ayer, tanto en As Eiroás, tierra de “Paquita y Nicanor”, como en As Eiroás, territorio del personaje de “A Pita” , celebraron su Domingo Oleiro.