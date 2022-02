¿Un TripAdvisor para jueces? "No somos instagramers para que nos pongan likes"

Es puntual en los actos procesales; no presiona para alcanzar un acuerdo; da tiempo suficiente para las exposiciones orales en juicio; no requiere aportar con antelación la prueba documental; no limita el número de testigos; no limita las preguntas en el interrogatorio de testigos; admite juicios telemáticos; dicta sentencia en plazo razonable.

Como si el tribunal fuera un restaurante y el juez un chef, la aplicación JusticiApp, en marcha desde noviembre de 2021, permite puntuar el desempeño de los magistrados y de las oficinas judiciales de toda España, en una suerte de TripAdvisor de la justicia. De los distintos juzgados puede calificarse si señalan fecha de juicio en plazo razonable y cómo es la atención presencial y telefónica. La aplicación, para el móvil y el ordenador, ha sido creada por un abogado laboralista de Madrid de 30 años, Jorge Molina. "Habría que ver en qué medida esas posibles críticas vienen motivadas según fue el juicio. Y después no todo el mundo sabe cómo funciona la justicia y no se entienden los tiempos. Puede crear un exceso de presión en los jueces" Leonardo Álvarez - Magistrado decano Está pensada principalmente como foro de opinión sobre la administración de justicia, para que el resto de los operadores jurídicos puedan calificar su experiencia. Es necesario registrarse para realizar la valoración sobre los aspectos propuestos –con entre una y cinco estrellas–, o para publicar y leer los comentarios –siempre de forma anónima y con la obligación de que sean respetuosos–, si bien cualquiera puede acceder, sin necesidad de darse de alta, así como revisar las puntuaciones existentes, con la posibilidad de buscar por territorio, nombres o apellidos, o jurisdicción. De momento, nadie ha interactuado para expresar su opinión sobre la labor de los magistrados y las oficinas judiciales de Ourense. "Este tipo de apps lo único que van a provocar es una distorsión de la imagen de la justicia. Esto no es un concurso de quién es más rápido ni una carrera de Fórmula 1" Antonio Piña - Presidente de la Audiencia Provincial En declaraciones al portal especializado en justicia Confilegal, el creador de la app explicaba: “Los juzgados están formados por personas y cada una interpreta, actúa y se interrelaciona de manera distinta. Pero, probablemente, en alguna ocasión te habría sido de utilidad conocer con antelación las particularidades del funcionamiento de un concreto juez o juzgado. El problema es que esta información no se encontraba a día de hoy de forma accesible para todos, y solo podíamos conocerla si ya habíamos tenido alguna experiencia propia o a través de la de algún compañero. Aquí es donde entra JusticiApp”. El magistrado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, decano de los juzgados de Ourense, considera que “valorar a un juez siempre es peligroso, porque en un juicio siempre hay dos partes, la que gana y la que pierde. Habría que ver en qué medida esas posibles críticas vienen motivadas según fue el juicio. Y después no todo el mundo sabe cómo funciona la justicia y no se entienden los tiempos. Es el problema que veo a este tipo de figuras. Puedes provocar un exceso de presión en los jueces”, expone. “Ni un caso concreto, ni dos ni tres son determinantes sobre la práctica de un juez. Al año, yo puedo tener 300 juicios, ¿quién va a verlos? Al final estás a expensas de cómo te pueda salir”. Álvarez señala que, por ejemplo, el posible retraso en dictar sentencia depende en ocasiones de la complejidad de cada procedimiento, o de cuestiones imprevistas, como la visita de la Policía por un hecho en el caso de los jueces de instrucción. El control del Consejo General del Poder Judicial: “Te pueden poner bajo seguimiento, por ejemplo de un caso en concreto, e incluso te pueden abrir un expediente” Además, el decano recuerda que los magistrados están sometidos a “mecanismos de control propios, a través del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, y de controles informáticos prácticamente a diario”. Las visitas de esos fiscalizadores, que por ejemplo le tocará este año al decano en su juzgado, conlleva que “te revisen de arriba abajo, te pidan expedientes y miren algunos en concreto y te hagan preguntas. Es un control bastante exhaustivo a partir del cual hacen un informe”, explica el titular de Instrucción 1. Dependiendo del resultado de la inspección –añade–, “te pueden poner bajo seguimiento, por ejemplo de un caso en concreto, e incluso te pueden abrir un expediente”. El magistrado Álvarez recuerda que, a mayores, “existe un segundo mecanismo de control, a través del presidente del TSXG, que cursa visitas periódicas a los juzgados”. “La justicia es algo más serio” “No somos instagramers para que nos pongan likes”, sentencia Antonio Piña, presidente de la Audiencia Provincial. “La justicia es algo más serio que para que se reduzca a una valoración de cuatro parámetros”, indica. El magistrado recuerda que “se está produciendo una polémica a nivel internacional sobre el perfilamiento del juez. Los nuevos mecanismos de inteligencia artificial permiten perfilarlo, según un supuesto sesgo machista o el tipo de resolución que se dicta, y en Francia ha dado lugar a que se haya prohibido, hasta tal punto de que está penado en el Código Penal. Este tipo de apps lo único que van a provocar es una distorsión de la imagen de la justicia”. Piña también incide en que más importante que la rapidez en dictar sentencia, uno de los parámetros que se califican, es que se haga justicia. “Esto no es un concurso de quién es más rápido ni una carrera de Fórmula 1”.