"Buenas, ¿cómo ha ido el día?": la llamada de teleasistencia que ayuda a paliar la soledad

“Detecto mucha soledad al otro lado del teléfono, pero nunca hablan mal ni culpan de ella a sus hijos o a su familia si la tienen. De lo que siempre presumen es de tener los mejores nietos del mundo”, explica Purificación Fernández, Puri, la voz amiga al otro lado del teléfono para muchos de esas 1.819 personas, en gran parte mayores que viven solos, que atendió Cruz Roja en la provincia el pasado año, a través de su servicio de teleasistencia domiciliaria y móvil.

Todos ellos son usuarios del popular “botón rojo”, un dispositivo que sus usuarios pueden accionar si se sienten mal o se notan indispuestos, y que les permiten contar con ayuda inmediata las 24 horas y los 365 días del año, a través de este servicio que se que lleva a cabo en convenio con la Xunta de Galicia, el Concello de Ourense o bien de forma privada.

Voluntarias como Puri dan apoyo y se encargan “sobre todo, de hacer una llamada semanal a los mayores, para conocer su estado, sus necesidades, pero también para las habituales pruebas de comprobación para ratificar que ese dispositivo que llevan consigo, en cualquiera de sus modalidades, está en perfecto estado y va a funcionar, cuando los accionen para pedir ayuda y, sobre todo, nos encargamos de escucharlos”.

Porque lo que más necesitan, añade, “es hablar y que los escuchen. Ellas conversan más; los usuarios hombres son más mayores, que viven además en zonas del rural; son más breves, te hablan del tiempo y, como mucho, se quejan de que ‘aquí xa non queda nadie’”, en relación a la pérdida de población en sus núcleos poblacionales, explica Puri.

“Empatizo con ellos”

Ella considera que “ellos y ellas me ayudan más a mí”, y, a pesar de que esta voluntaria tiene su propia familia y sus ocupaciones, “trato de empatizar cuando me hablan, interesarme por sus problemas, y al llegar a casa desconecto porque a veces es duro. Pero me recompensa muchísimo estar ahí”, afirma la voluntaria.

Sin embargo, la teleasistencia no se queda en un servicio que beneficia a las personas mayores. “Es también es parte de la protección que se les puede ofrecer a las mujeres que sufren violencia de género, personas con enfermedades crónicas, que han sufrido un accidente u operación, cuidadoras, mujeres embarazadas, adolescentes, deportistas o cualquiera que se encuentre en situación de soledad”, indica Cruz Roja.

“Tenemos incluso hasta un alpinista que nos pidió acogerse a este servicio por seguridad, para estar así geolocalizado, que es una de las posibilidades que brinda la teleasistencia”, explica María José Míguez Suárez responsable de Teleasistencia Domiciliaria que Cruz Roja.

Es un trabajo “muy gratificante, que llevamos a cabo desde 1993, y que brinda además, tanto a los usuarios, como a sus familias, seguridad acompañamiento, seguimiento y sobre todo mucho apoyo emocional” advierte la técnico.

La labor fue incluso más preciada y preciosa para los usuarios durante la pandemia, porque voces como las de Puri y otras personas del servicio, eran las únicas que escucharon durante semanas, dentro de los programas de apoyo que tiene Cruz Roja para todo tipo de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad.

“La carta de servicios ya no se circunscribe a mayores que viven solos. Hay un apartado de personas que por cualquier motivo pueden abonarse al servicio, pacientes crónicos, oncológicos, y a través de las distintos dispositivos. Uno de los más curiosos fue el de un alpinista que nos pidió el servicio para estar geolocalizado por si tiene un accidente”, indica María José.

Las pruebas y simulacros son constantes, y pulsar el botón rojo activa un protocolo inmediato de respuesta desde la central, al domicilio del usuario. Nadie está solo.

Además, la página web de Teleasistencia de Cruz Roja, cuenta con una versión accesible, que permite a las personas ciegas, sordas o con dificultades visuales o auditivas, acceder a la información del servicio en https://www.cruzroja.es/principal/web/teleasistencia/teleasistencia-en-casa.

Dispositivos colgantes, móviles o de muñeca

Los dispositivos con los que cuenta Cruz Roja en toda España para poder realizar esta labor de teleasistencia, que no siempre es domiciliaria, pues en ocasiones son personas que pueden tener una vida más activa, pero precisan estar localizados, o aún mejor, geolocalizados, son muy diversos según Cruz Roja. “En función de la persona y sus necesidades, se puede recurrir a un tipo de Teleasistencia, u otra; no obstante, Cruz Roja dispone de cuatro grandes bloques en constante desarrollo: el autocuidado y prevención de Cuidate+; el servicio de localización LoPe; la teleasistencia domiciliaria , y la teleasistencia móvil, con el nombre de +Indepenencia”. Existe el servicio de aplicación móvil pensado para quienes, ante una emergencia, quieren contar con ayuda inmediata y localización con un simple clic. “En todos ellos, la base fundamental es la misma: existe un pulsador que conecta directamente a la persona, desde cualquier estancia de la vivienda, con el personal de Cruz Roja. Puede llevarse colgado o en la muñeca, e incluso puede mojarse. Además, es un servicio de compañía las 24 horas” recuerda Cruz Roja.