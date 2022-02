La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un hombre por intromisión ilegítima en el derecho al honor de un funcionario de la Dirección General de Tráfico, que es examinador del permiso de conducir en Ourense, por el contenido de una carta al director publicada en la edición impresa y digital de un periódico en 2017, en la que el demandado incluyó insultos, expresiones vejatorias e insinuaciones insidiosas sobre el físico, supuestos problemas psicológicos y orientación sexual del funcionario. Tendrá que pagar 3.000 euros de indemnización por daños morales al funcionario, tal y como estableció el Juzgado de Primera Instancia 3 de Ourense y después la Audiencia Provincial.

Según la resolución, entre abril y mayo de 2017, el demandado se examinó dos veces del permiso de conducir tipo C (camiones) en el centro donde trabajaba el demandante, sin superar las pruebas pertinentes. Durante su estancia en dicho lugar se vio involucrado en dos incidentes con el citado examinador, consistentes en recriminaciones verbales de este hacia los alumnos, a los que llamó la atención para que abandonaran una zona donde solo podían estar acompañados de un profesor.

Cinco meses después, un periódico publicó en la sección ‘Cartas al Director’ un escrito en gallego del demandado en el que se recogían las expresiones contra el examinador, que presentó una demanda por vulneración al honor.

En su sentencia, el Supremo destaca que “la respuesta del hoy recurrente a la actuación del examinador demandante no puede tener amparo en el ejercicio constitucionalmente legítimo de la libertad de expresión”. Añade que, al margen de los sentimientos del recurrente, “lo cierto es que no se ha demostrado que la conducta del demandante en los dos incidentes referidos en la carta consistiera en algo más que un exceso verbal, comportamiento que en un contexto de acaloramiento habría podido justificar tal vez una respuesta del demandado que tampoco fuera más allá del exceso verbal”.

“Pero –añade el Supremo-- lo que dicha conducta del examinador no justificaba en modo alguno era una respuesta del demandado como la aquí enjuiciada, no fruto de un impulso sino largamente meditada –casi cinco meses después y por escrito–, ampliamente difundida –su remisión como carta al director para su publicación en un periódico garantizaba que tuviera una repercusión mucho mayor de la que había tenido la actuación del demandante–, y consistente, en fin, no en una crítica desabrida de un comportamiento previo, sino (…) en una concatenación de expresiones inequívocamente vejatorias y gratuitas, en cuanto totalmente desvinculadas del comportamiento reprochado al examinador, pues incluían insultos y descalificaciones personales por razón del físico del demandante, en concreto por su baja estatura –mediante la comparación con un perro chihuahua y el uso despectivo de la expresión ‘mediometro’–, insinuaciones insidiosas o malintencionadas sobre supuestos problemas psicológicos o sobre su condición u orientación sexual y, en fin, incluso alusiones indirectas a la madre del demandante en el penúltimo párrafo de la carta”.