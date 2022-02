El bombero número 10 se jubila: "Lo más duro fue ver morir al compañero en Viacambre. Lloré mucho"

El bombero número 10 de Ourense, colgó el pasado fin de semana su uniforme de trabajo, para disfrutar de la jubilación, después de 33 años en este cuerpo local. Y él no es un bombero cualquiera, pues Juan Cid Boo, compaginó su oficio con etapas como dirigente vecinal en Seixalbo, y como representante sindical. Por eso está detrás de muchas de las mejoras peleadas y conquistadas para sus compañeros y para el propio servicio. Una de las más llamativas fue con huelga de hambre incluida, para exigir que el acceso al cuerpo se hiciera como funcionario, no como interinos. El sábado se despidió, “con emoción y nostalgia”, explica y un balance muy claro: “lo más duro en estos 33 años lo viví en 1996, cuando asistí al rescate del cuerpo del compañero José Blanco, –que hoy tendría mi edad– y falleció atrapado en el incendio de Viacambre. Eso no puede olvidarse. Quedaban las señales de su lucha por la supervivencia en la pared de aquel garaje. Lloré mucho” confiesa. Lo mejores recuerdos “fueron los logros ; creo que el parque está mejor que cuando llegué” reconoce y, en especial, “la cara de agradecimiento de la gente”. A menudo, “no es necesario que los rescates del fuego, basta con que hayas conseguido salvar a su gato, que es parte importante de su vida, para que se emocionen y te abracen”, explica Juan.

El pasado sábado volvió a emocionarse. Era su último día de servicio, y hasta el parque de bomberos se acercaron no solo muchos de sus compañeros sino vecinos y familiares para darle la sorpresa. “Fue muy bonito oírles “pensamos que eras ya algo nuestro; ahora que te vas, no damos cuenta de que te teníamos solo en préstamo” rememora Juan. Asegura que no hay posibilidad de vivir este oficio sin vocación, “pero es que además son 24 horas de convivencia en el parque por turno; eso marca mucho y aunque pueda haber algún roce, te une a la gente”. José Ramón Sánchez, jefe de Bomberos de Ourense, lo corrobora: “Viven juntos, como en un Gran Hermano, pueden llegar a discutir, pero cuando se trata de una emergencia, son una piña, lo primero es actuar y proteger a la gente”, Juan Cid seguirá, sin duda, en mil batallas reivindicativas como ciudadano, y además sin perder el humor. “Bueno, ahora que me voy, el cuerpo mejora; los nuevos son de calendario”, bromea en relación a la juventud y forma física de estos primeros 12 bomberos de relevo, que empezarán a escribir en breve su propia historia en este servicio.

Llegan doce nuevos bomberos para blindar el cuerpo local

Se llaman Adrián, Antón, Luis, Daniel, Gonzalo, Miguel Ángel, Carlos, Francisco Javier, Óscar, Carlos, Iván y Félix, pero para el cuerpo de bomberos de Ourense serán sobre todo “oxígeno”, en palabras del jefe del servicio, José Ramón Sánchez, pues estos doce jóvenes pasan a formar parte, desde el 5 de marzo, de la menguada plantilla local de bomberos, con solo 40 efectivos en la actualidad.

Son la primera dotación de personal de bomberos que se realiza en 12 años y con ellos tienen garantizado que el número de efectivos en cada turno será de un mínimo de 9 a 11, frente a los 5 bomberos por turno que llegaron a tener en alguna jornada estival crítica. Estos doce jóvenes, que suponen la primera incorporación a este servicio local desde el año 2011, tomaban posesión ayer en un acto de recepción oficial en el Concello y serán además savia nueva para una plantilla cuya media de edad estaba ya en los 50 años.

“Tendrán que hacer todavía un curso de formación a nivel práctico y teórico en Seganosa, en Salvaterra do Miño, antes de su incorporación”, explica el jefe de servicio, en relación a este centro de formación integral en seguridad industrial y emergencias.

Felices y ansiosos por tomar contacto con su nuevo destino –de hecho ayer empezaban a probar ya tallas de uniforme en el parque–, la nueva hornada de bomberos llega tras nada menos que 11 años de contratiempos para conseguir cubrir esas plazas. Su contratación prosperó finalmente tras desestimar el juzgado el último escollo, un recurso presentado por la CIG.

El servicio pasa de 40 a a 52 efectivos y en breve se incorporarán 8 bomberos más como interinos. Eso permitirá hacer turnos mejor dotados de personal

No se incorporan más mujeres, “por desgracia”, reconoce el jefe de servicio, que recuerda que este servicio municipal mantiene las dos bomberas que ya tenía en plantilla.

El acto oficial de toma de posesión de los nuevos bomberos de Ourense se celebró ayer en el salón de plenos. Estuvo presidido por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, con la asistencia del concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha.

Con la culminación del proceso selectivo de estos efectivos, el plantel de los bomberos de la ciudad aumenta de 40 (pues hubo una jubilación la pasada semana) a 52 profesionales, en lo que constituye “la mayor incorporación de efectivos de bomberos casi de la historia de Ourense”, subrayó el alcalde, ya que, con ellos, “se incrementa en un 30% la dotación de recursos humanos de este servicio municipal”, indicó.

Añadió Jácome que llegan 12 ahora “y no serán los últimos, pues solucionamos así un problema de efectivos que teníamos desde hace lustros, cuyas consecuencias se manifestaban especialmente en las épocas de verano, haciendo que en ocasiones el servicio quedara en cuadro”.

De hecho, si con estos doce ya se mejora ostensiblemente la dotación en cada turno de trabajo, y en bomberos son de 24 horas, en breve, “según nos confirman desde el área de Personal, se va a contar con la incorporación de 8 bomberos más, estos como interinos, y de la misma lista de contratación”, según señala José Ramón Sánchez.

De este modo, “podremos coger oxígeno para no sobrecargar el servicio de refuerzos, e incluso podremos llegar a tener hipotéticamente hasta 13 bomberos por turno”, sopesa. La plantilla había bajado en los últimos años, en parte por la nueva legislación, que permite a estos cuerpos, incluido el policial, la jubilación a los 59 años.

Ayer el parque era una fiesta, aunque la fiesta oficial, la de celebración del patrón de los bomberos, San Juan de Dios, ya está en marcha, en un acto que será el 8 de marzo, con todas las precauciones COVID, que se desarrollará en el propio parque, y al que están invitadas todas las autoridades y los jubilados de los dos últimos años.o.