Adaptar a la ley la piscina termal de As Burgas para poder reabrirla costará 576.500 euros

El proyecto de adaptación de las piscina termal de As Burgas, a la nueva legislación de aguas termales de uso lúdico de la Xunta, está ya rematado y tiene un coste de ejecución previsto de 576.500 euros, según la concejala de Termalismo, Flora Moure. Este proyecto ha conseguido el visto bueno de Industria y Patrimonio y la salida a licitación podrá hacerse “cuando se tenga el presupuesto de inversión” indica la concejala. Un trámite burocrático que, “no depende ya de nosotros y por eso prefiero no dar fechas concretas” afirma.

Es tal vez la obra más costosa de las incluidas en el proceso de adaptación a la mencionada Ley 8/2019, de 23 de diciembre, de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia.

El Concello presenta un proyecto de adaptación a esta normativa por cada instalación termal. En el caso de la piscina de As Burgas , “las adaptaciones que le propusimos fueron aceptadas, y afectan a lo relativo a la canalización, adaptación de servicios y aseos; impermeabilización, o temas relativos a las analíticas del agua. En este caso el cierre perimetral que se exige no es necesario, pues este recinto ya disponer de él” indica. El siguiente pasó será afrontar la licitación.

“Está por decidir si se cobrará o no entrada”

Los proyectos de adaptación están en marcha pero, aspectos como, si una vez reabierta la piscina termal de As Burgas, volverá a ser de pago, como lo era en su inicio, “es algo que habrá que abordar más adelante. Aún no está encima de la mesa si se volverá cobrar la entrada a esta piscina termal de As Burgas. Nuestra prioridad ahora es ponerla cuanto antes a disposición de la ciudad”, indica Flora Moure. Por otro lado hoy, en la junta de gobierno local, se aprobarán también las normas de uso que deberán de respetar los bañistas en las termas públicas.