Acusada de apropiación y daños en un bar tras un desahucio: “Yo no he sido”

La Audiencia Provincial de Ourense resolverá si T. cometió los presuntos delitos de daños y apropiación indebida que le atribuyen la Fiscalía y la acusación particular, por destrozos en un bar después de que fuera desahuciada. “Yo me fui a principios de abril o principios de mayo de 2018 y no causé ningún daño. Quizá estuviera algo sucio o hubiera algún enchufe caído, una nimiedad. Yo no he sido. Desde que lo dejé no sé lo que pasó ahí”, hiló la encausada en su interrogatorio.

La Fiscalía solicita una condena de 2 años y medio de prisión, y 3.840 euros de multa, así como el pago de indemnización por los daños –más de 4.300 euros– y el importe que se determine de los objetos que presuntamente se llevó. La acusación particular eleva la solicitud a 3 años de prisión y multa de 7.200 euros por el delito de daños, y a 4 años de prisión y 3.600 euros por el de apropiación indebida. Además, el abogado que representa a la denunciante solicita una indemnización de 200.450,61 euros. La defensa considera que no hay pruebas del estado preexistente ni de la implicación de la acusada, por lo que pide la absolución. En agosto de 2016, firmó un contrato de alquiler con derecho a compra de un local de Ourense que disponía de instalaciones para la explotación de bar y restaurante, con la maquinaria y enseres necesarios. Tras varios impagos, la inquilina fue desahuciada en octubre de 2018. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, la encausada se apoderó de numerosa maquinaria y objetos –desde cuchillos, ollas, televisores y lámparas a neveras, cámaras de congelación o mesas–, y causó múltiples desperfectos. La mujer lo niega. Su versión es que cuando se hizo cargo del negocio, el local “estaba prácticamente vacío y sucio”. Asegura que tuvo que cambiar elementos como los sanitarios, “que estaban reventados”, así como la decoración. Hizo una reforma. “La última vez que abrí el local fue el 8 de abril, y después recogí mis cosas, no antes de cerrar”, sostiene. A finales de ese mes –añadió–, denunció supuestas amenazas del hijo de la dueña y otro hombre, que fueron identificados por la Policía Local, después de que los agentes acudieran tras una llamada del primero por la retirada de enseres del local, si bien la encausada tenía una parte –la del comedor– alquilada a otra propietaria. “Me acosaban, aparte de pincharme las ruedas. Sé que es acusar en vano pero fueron ellos”, manifestó T. en la sala. Entre los testigos, la perjudicada. “Entregué el local bueno, todo completo para usar. Ella alquiló local de al lado e hizo el comedor”, dijo. Cuando le enseñaron unas fotos previas a los hechos se emocionó: “Me duele verlo todo vacío, me gasté el dinero”. Supuso su ruina, ha estado a tratamiento psiquiátrico, afirma, y tiene un procedimiento de ejecución hipotecaria encima.