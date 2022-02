El PSdeG-PSOE reclamó ayer la paralización inmediata de la privatización del servicio de recogida de residuos que la Diputación de Ourense, que actualmente presta en 74 de los 92 municipios de la provincia. Los socialistas señalan que fue impulsada “a la fuerza” y “sin negociación por el de gobierno de Manuel Baltar y Gonzalo Pérez Jácome”. Y añaden que “quieren empeorar y encarecer el servicio y perjudicar a los trabajadores y trabajadora” denuncian los socialistas que dicen que “un servicio universal público se ha convertido en un negocio privado que solo buscará el beneficio económico de aquellos que decida el bipartito provincial”.

El portavoz provincial socialista, Rafael Villarino, comentó que “estamos ante un negocio de PP y DO de 200 millones de euros, una cifra astronómica que sorprendentemente incluye el servicio de recogida de basuras de los municipios de la provincia, pero también el de la capital. Qué hay detrás de todo esto?”. Y añade que “el único interés del gobierno bipartito es el económico, justificado con un documento ‘ad hoc’ por una empresa privada donde se cita un precio estimado de licitación que supera los 199 millones y desde el PSdeG seguiremos luchando para que no se produzca esa privatización, ni la de cualquiera servicio público”.

En referencia a los informes en los que se basa la privatización, se pregunta que “como una administración pública hace informes a dedo para saber si una empresa privada puede tener intereses en un negocio. ¿Cuál es entonces el interés real de esta institución? La propia Diputación denosta este servicio para justificar su privatización”. Y finalizó diciendo que “esto es competencia municipal con la que Baltar y Jácome juegan a sacar rédito y hacer negocio, como llevan haciendo desde tiempos inmemorables”.

El diputado socialista, Nacho Gómez, puso en “un servicio público que funciona correctamente que hay que mejorar con fondos públicos y no con procesos que solo se guían por el ego del presidente que no benefician al vecindario. Baltar pretende ejecutar un negocio beneficioso para quien lo hace pero ruinoso para los que lo van a sufrir”. Y enfatizó que “por primera vez en la historia se está impulsando una huelga de empleados y empleadas de un servicio público de la Diputación ante el oscurantismo de un negocio de mucho dinero”. Sobre la postura de los técnicos provinciales comentó que “advierten que será un servicio ruinoso, mucho mas caro para el vecindario y mucho peor, algo que no pretenden ni los “trabajadores y trabajadoras de esta casa ni los alcaldes y alcaldesas, también los del PP que hablan con nosotros”. Y finalizó diciendo que “paremos esta sin razón”.

El regidor ourensano, Pérez Jácome, a preguntas de los periodistas señaló que la privatización del servicio de recogida de basuras se haría “siempre y cuando la Diputación sufrague los costes del servicio para la ciudad de Ourense”, que estarían en torno a unos 13 millones de euros anuales. La idea de privatizar el servicio no fue rechazada por el regidor ourensano, si bien puso la condición que fuera el gobierno provincial quien asumiera los costes, porque “no vamos a poner nuestros recursos a disposición, para que sea otra institución la que gobierno los servicios. Si quiere ponerlos que haga frente a los costes y si no, seremos nosotros los que gestionaremos nuestros recursos y nuestros servicios, que para eso son nuestros”.