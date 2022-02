Los díscolos de DO: “Las cuentas de 2020 corroboran irregularidades de Jácome”

Los díscolos de Democracia Ourensana, ahora en Coalición de Centro Democrático, señalan que “las cuentas de DO publicadas por Jácome correspondientes al ejercicio 2020 corroboran irregularidades por las que los concejales abandonaron el grupo municipal ese año”. Según estos, las cuentas muestran un “resultado negativo de 155.795 euros, una cifra que no es el reflejo de los gastos corrientes ocasionados por su discutible actividad, si no porque ha tenido que justificar este año los 154.835 euros que tenía contabilizados en las cuentas de anticipos a proveedores y que no estaban soportados por facturas”.

Los díscolos exponen que las cuentas del 2020 “ratifican las irregularidades detectadas en dicho ejercicio, por cinco de los siete concejales que tenía el grupo de DO, concejales que exigieron a Jácome que les presentase las cuentas y que nunca facilitó”. Para estos, los informes contables justifican “sin ningún género de dudas” las razones que llevaron a la disensión de una parte del partido. Las explicaciones de los díscolos arguyen que “Jácome reconoce en el 2020 que ha recibido 13.575 de donaciones y legados. Esa cantidad es manifiestamente falsa, ya que no se corresponde con la suma de las cantidades que reconocieron ante la UDEF todos los asesores citados como testigos en proceso abierto”. Y inciden en que “se han escondido fondos públicos, utilizando balances de un partido político”. Los ahora no adscritos en el Concello de Ourense aluden que “tendremos que esperar a ver las cuentas del 2021 para conocer lo que va a hacer Jácome con las pérdidas reflejadas en su partido. Conoceremos entonces de dónde sacó el dinero para cubrirlas, porque los ingresos públicos que ha cobrado el pasado año están perfectamente cuantificados y mucho nos tememos que a los nuevos asesores les cuesta trabajo arañarse el bolsillo para pasar por caja, más cuando su vida útil no pasa de 5 meses de media”.