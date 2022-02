El BNG volvió a demostrar unión con Ana Pontón al frente, después del esperpéntico pleno vivido el viernes pasado en el Concello de Ourense. “Vamos a seguir trabajando desde el diálogo y la serenidad con propuestas en positivo para mejorar la vida de los vecinos, frente al gobierno municipal que ha convertido los plenos en un circo”, destacaron los nacionalistas. Una de esas propuestas, que se barajó en su momento y que pretenden recuperar, es el soterramiento de parte de la avenida Otero Pedrayo para permitir la permeabilidad entre los barrios de As Lagoas y de A Lonia. Los nacionalistas defienden que permitiría recuperar un espacio para los vecinos y Pontón añadió: “Quiero decirles a los vecinos y vecinas que estamos ocupados y preocupados en solucionar los problemas de la gente, en ser alternativa y no hay nada, ni nadie que nos vaya hacer perder ni un segundo en nada que no sea nuestro objetivo, que no es otro que sacar a Ourense de la situación de caos y de parálisis en la que se encuentra”.

Alcalde “letal” Ana Pontón responsabilizó al presidente del PP de Galicia, Núñez Feijóo, de la situación que se vive en Ourense diciendo que “tenía razón cuando dijo lo que dijo, que Jácome era letal para Ourense, porque prefiere mantener un pacto en contra de la ciudad y tenerla abandonada por completo”. La líder nacionalista centró la responsabilidad en el PP de Feijóo diciendo que “antepone los intereses partidistas manteniendo un gobierno local instalado en el esperpento. En segundo lugar, porque Ourense merece más que promesas incumplidas del presidente de la Xunta u obras de segunda, que son parches”. En concreto se refirió a las deficiencias tras la ejecución en centros de salud de la ciudad y al “continuo parcheo del CHUO”, en lugar de poner en marcha “un hospital del siglo XXI”. Sobre la denuncia hecha pública por Jácome de un vecino contra Luís Seara, este señaló que no tenía ninguna información (a la hora de la rueda de prensa de ayer) y que nadie se había puesto en contacto con él para notificarle dicha denuncia.