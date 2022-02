Jácome anuncia la licitación de la Plaza de Abastos Nº2 de A Ponte “este mes”

La Plaza de Abastos Nº2 de A Ponte parece que va a ver la luz al final del túnel, para sacar el pliego de contratación a licitación, según explicó ayer el regidor ourensano, Pérez Jácome. La hemeroteca visibiliza la promesa incumplida de Pérez Jácome de abrirla en 90 días después de entrar a gobernar el Consistorio ourensano, pero este mes podría iniciarse el proceso de contratación, si pasa el visto bueno del interventor municipal. Pérez Jácome señaló que “está en manos del interventor y esperemos que unos días se libere y se saque a licitación este mismo mes”.

El regidor habló sobre la Plaza en un acto de inauguración de una nueva oficina municipal en el barrio de A Ponte para atender a las demandas y peticiones del barrio más populoso de la ciudad en unas instalaciones que se ubican en el local número 8 de la Avenida de las Caldas. Traslado de unas dependencias que están “totalmente renovadas” y que con el espacio vacío que ocuparon las otras “se dedicarán a otros menesteres”.

El regidor ourensano, Pérez Jácome y los ediles Armando Ojea y Antonio Fernández acudieron al servicio para visitar las nuevas dependencias y saludar a las funcionarios municipales para “prestar un mejor servicio a los vecinos del barrio de A Ponte, pero también a otros usuarios de Ourense, porque realmente se pueden hacer muchos temas de registro y se pueden hacer aquí. Esta oficina estará disponible para todos y las instalaciones son mejores, así como el servicio si no fuera por algunos trabajadores. Es una oficina totalmente remodelada”.

Durante la mañana de ayer, los vecinos y vecinas del barrio de A Ponte esperaban en la cola para ser atendidos por los funcionarios municipales a la intemperie y una decena de personas visibilizaba el malestar por tener que esperar en la acera. Uno de los vecinos enfatizó que “ahora mismo porque no llueve ni hace mucho sol, pero el día que haga sol o llueva estaremos esperando aquí a la intemperie”.

Hacía una analogía con la Plaza Mayor donde el cambio de la oficina de registro para uno de los laterales, permitía que las colas estuvieran a cubierto bajo los soportales, situación que no pasaba en el barrio de A Ponte. El propio vecino habló con el regidor ourensano para decirle que una ubicación sería la Plaza de Abastos Nº2 ya que habría más espacio para esperar.

El alcalde dijo que “si ustedes van a Correos del Estado español hay muchísima cola y en la Xunta no hay colas, porque va por cita previa, que es un engorro porque da un servicio peor, pero igual la implantaremos porque así se acabarán las colas y las esperas. Eso sí, es un servicio que no es tan bueno porque mucha gente no sabe sacarla, pero visualmente si que es mucho mejor”.

La nueva oficina de A Ponte se abrió al público con algunas quejas y con la intención del gobierno municipal de ampliar, si es posible, las instalaciones a un local próximo a largo plazo.

Críticas a un sindicalista y llama “torpes” al PP

Cuatro días después de que la oposición del Concello de Ourense (PSOE y BNG), así como el PP, abandonasen el pleno municipal por una esperpéntica sesión ordinaria, el regidor ourensano dijo que “lo que hizo el PP fue intolerable y patético se le pone a dar la razón a la persona que intentó subir al estrado y hacer uso de la palabra, que en democracia, solo es comparable con Tejero, lo medible no es opinable. Me parece intolerable la decisión de Flora Moure y el PP de marcharse de pleno”.

Y añade que “fue un acto de inepcia absoluta y son muy torpes porque al minuto de hacer eso, ya estaba el BNG criticando al PP, es que no se enterán de nada”. Además, el regidor ourensano también criticó los premisos de días de un sindicalista que estuvo en la inauguración de A Ponte, lugar donde trabaja, diciendo que “eres un jetas tremendo. El día que tienes que trabajar no vienes y vienes . Con estos bueyes tenemos que arar, tenemos en esta oficina a dos trabajadores y resulta que coge el día libre para no aparecer el día que trabaja y ahora viene a las 12.30 cuando no viene a trabajar. Es increíble”.